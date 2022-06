Ida-Eestis kogunevad vihmapilved, lääne pool on selgem

Teisipäeva öösel on Eestis pilvi vähe, kuid kohati tekib udu. Vastu hommikut jõuab Lõuna-Eestisse veidi vihmapilvi, ka äikeseoht suureneb. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 7 kuni 13 kraadi.

Hommik on Kagu-Eestis vihmane, mujal sajuta ning mida enam lääne ja loode pool, seda rohkem on päikest näha. Tuul on veel üsna nõrk. Sooja on 12 kuni 14 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning paiguti sajab hoovihma. Ida-Eestis on ilm pilves, sajab vihma ja on äikest, mitmel pool on sadu tugev. Tuul pöördub põhjakaarde ning ulatub 4 kuni 10, puhanguti 13 meetrini sekundis, Ida-Eestis läheb pärastlõunal veel tugevamaks. Sooja on 16 kuni 20, rannikul ja sajupilvede all 13 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis selgimisi ja ilm sajuta, Ida-Eestis on ilm vihmane. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 9, puhanguti 13, Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 16, Ida-Eestis 11 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on Ida-Eestis vihmased, päeva teises pooles tihedam sadu lahkub, neljapäeval ja reedel on sajuhooge vaid kohati. Laupäeval võib jõuda merelt uus tihedam sadu. Tuul puhub läänesuunalt ning on puhanguline. Öösiti on sooja 7 kuni 13, päevasel ajal 17 kuni 22, rannikul kohati 15 kraadi.