Sõja 111. päev: Ukraina teatas positsioonide hoidmisest Severodonetskis

Ukraina lükkas ümber varasema teate, nagu oleks Venemaa vallutanud suurema osa Luhanski oblasti Severodonetski linnast ning teatas, et tema väed hoiavad linnas positsioone vaatamata Vene vägede pealetungidele, milles purustati ka viimane Ukraina kontrolli all olevatele aladele viiv sild.

Oluline 14. juunil, kell 22.40:

- Luhanski oblasti kuberneri sõnul on Severodonetski linnas Azoti keemiatehases varjul umbes 500 tsiviilelanikku, neist 40 lapsed;

- USA ametiisiku sõnul on kolmapäevasel Ukraina kontaktgrupi kohtumisel oodata uusi Ukrainale mõeldud relvasaadetiste teateid;

- Venemaa kehtestas sissesõidukeelu 49 Ühendkuningriigi kodanikule;

- Venemaal Brianski regiooni linnas Klintsis teatati plahvatustest ja rünnakust Vene sõjaväebaasi vastu;

- Ukraina sai tagasi 64 Mariupolis Azovstalis langenud sõduri säilmed;

- president Zelenski sõnul tungib Venemaa Ukrainas edasi, kui neid Donbassis ei peatata;

- Vene väed kaotasid eelmise ööpäeva jooksul ligikaudu 200 sõdurit ja suurimad kaotused olid Bahmutis, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap;

- Ukraina väed hoiavad vaatamata Vene vägede pealetungidele oma positsioone Severodonetskis, ütles selle linnapea Oleksndr Strjuk;

- inimõiguste kaitse organisatsioon Amnesty International süüdistas esmaspäeval Venemaad sõjakuritegudes, kuna selle relvajõud kasutasid Harkivi linna vallutada püüdes kobarpomme;

- Venemaa peamine eesmärk sõjas Ukraina vastu on separatistlike tunnustamata Luhanski ja Donetski rahvavabariigi kaitse, ütles Kremli esindaja esmaspäeval;

- paavst Franciscus kritiseeris Venemaa relvajõudude tegevust Ukrainas, kuid leidis ka, et Venemaa vallandatud sõda võis olla provotseeritud.

Kuberner: Severodonetski keemiatehases on varjul 500 tsiviilelanikku

Luhanski oblasti kuberneri Sergi Haidai sõnul on ägedate lahingute keskmes olevas Severodonetski linnas Azoti keemiatehases varjul umbes 500 tsiviilelanikku, nendest 40 on lapsed.

Haidai sõnul püüavad Ukraina sõjaväelased evakueerida inimesi igal hetkel, mil lahingud pisut vaibuvad, kuid see, et Vene väed hävitasid esmaspäeval viimase linnast välja viivast kolmest sillast, teeb olukorra pea võimatuks.

"Pommitamine on nii võimas, et inimesed ei suuda seda enam varjendites taluda, nende psühholoogiline seisund on piiri peal. Viimastel päevadel on elanikud valmis ära minema," ütles Haidai.

Severodonetski linnapea Oleksandr Strjuk ütles, et olukord on väga keeruline. "Kasutatakse igat võimalust inimeste evakueerimiseks igal vaikuseminutil ning kui on transpordivõimalused olemas," sõnas ta.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et on valmis kolmapäeval looma humanitaarkoridori inimeste evakueerimiseks Severodonetskist Azoti tehasest ning viiks nad Luhanski oblastis separatistide kontrollitud aladele.

USA ootab kolmapäevaselt Ukraina kontaktgrupi kohtumiselt uute relvasaadetiste teateid

Ukraina ametiisikud on andnud teada, et ilma uute relvadete ei suuda nad Vene vägede pealetungi peatada.

USA ametiisiku sõnul on kavas uued relvasaadetised Ukrainale, kuid enne kohtumist ja kokkulepete sõlmimist ei saa rääkida detailidest, vahendab CNN.

Sama ametiisiku sõnul pole näha Ukraina vägede moraali langust kuigi võitlus Donbassi piirkonnas muutub üha raskemaks.

Venemaa kehtestas sissesõidukeelu 49 Ühendkuningriigi kodanikule

Venemaa sissesõidukeelu nimistus on ka 29 Briti ajakirjanikku. Venemaa välisministeeriumi sõnul on nimekirjas olevad isikud seotud Ühendkuningriigi kaitsetööstusega.

Venemaa sissesõidukeele nimekiri järgneb Ühendkuningriigi samasugusele keelule.

Keelu all on ajakirjanikud väljaannetest the Guardian, BBC, Channel 4, ITV, Sky News, the Daily Telegraph, the Sunday Times, the Times, the Independent, the Daily Mail ja Financial Times.

Vene välisminister ütles, et nimekirjas olevad ajakirjanikud tegelevad valeinfo levitamisega seoses sündmustega Ukrainas ja Donbassis ning oma kallutatud hinnangutega suurendavad Russofoobiat briti ühiskonnas.

Venemaal Brianski regiooni linnas Klintsis teatati plahvatustest

Vene linnas Klintsist tulid teated, et linna on viimased kolm päeva rünnatud. Linnas asub Vene sõjaväebaas ja see asub vähem kui 50 kilomeetri kaugusel Ukraina-Vene piirist, vahendas The Moscow Times.

Kohalike elanike sõnul nägid nad sõjaväebaasi kohal helikopterit, mis ründas sõjaväebaasi rakketidega enne äralendu.

Kohalike sõnul on osa linnast ilma elektri ja joogiveeta. Sarnastest insidentidest teatati Brianski regioonis asuvates Klintsovski and Starodubski piirkondades esmaspäeval ja laupäeval.

Rünnakud Vene territooriumil on sagenenud peale Vene vägede taandumist Kiievi alt.

Ukraina valitsus pole rünnakuid ei omaks võtnud ega eitanud.

Ukraina sai kätte 64 Ukraina sõduri säilmed Mariupolist

Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumite ministeeriumi sõnul saadi teisipäeval Ukraina võimude valdusesse 64 Mariupolis Azovstali terasetehases langenud sõduri säilmed.

Ministeeriumi sõnul saadi säilmed vahetusena. Mida Ukraina valitsus venelastele vastu andis ei ole avalikult teada.

Zelenski sõnul tungib Venemaa edasi kui neid Donbassis ei peatata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles täna Taani ajakirjanikega suheldes, et kui Vene vägesid ei peatata Luhanski ja Donetski oblastites, siis tungivad nad kindlasti Ukrainas edasi.

Zelenski tuletas pressikonverentsi ajal meelde, et Venemaa on näidanud oma tahet okupeerida kogu Ukraina riik.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 32500 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1434 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 3503 (+11);

- lennukid 208 (+0);

- kopterid 179 (+1);

- suurtükisüsteemid 721 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 229 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 97 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 588 (+3);

- tiibraketid 125 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2473 (+13);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 54 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmutis.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina politseinik korraldamas inimeste evakueerimist Luhanski oblasti Prõvillia linnast. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina väed hoiavad oma positsioone Severodonetskis

Ukraina väed hoiavad vaatamata Vene vägede pealetungidele, milles purustati ka viimane Ukraina kontrolli all olevatele aladele viiv sild, oma positsioone Severodonetskis, ütles selle linnapea Oleksandr Strjuk.

"Olukord on väga keeruline, aga ühendus linnaga on olemas vaatamata viimase üle Siverski Donetsi jõe kulgeva silla purustamist. Vene väed püüavad linna rünnata, aga meie sõjavägi püsib kindlalt," rääkis Strjuk.

Ukraina võimude andmeil on rohkem kui 500 tsiviilelanikku lõksus Severodonetski äärelinnas asuva tehases, kus tema võimud on nädalaid Vene pommirünnakute all vastu pidanud.

Strjuki sõnul korraldatakse elanike evakueerimist igal võimalusel, kui lahingud seda lubavad. "Aga need on diskreetsed operatsioonid, mida tehakse ühekaupa, kasutades iga võimalust," rääkis linnapea.

Mõlemad pooled väidavad, et on tekitanud teisele sõja ühes kõige verisemas lahingus tohutuid kaotusi.

Severodnetskis, mida Venemaa tahab vallutada, et viia lõpule Luhanski oblasti hõivamine, käivad praegu sõja, mis on muutunud kiirest vallutussõjast kurnamissõjaks, kõige raskemad lahingud.

Ukraina teatel hukkub linna iga päev 100–200 Ukraina sõdurit ning veel sajad saavad haavata.

Severodonetski linn esmaspäeval. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

President Zelenski ütles oma öises pöördumises, et Donbassi idaosa pärast käib lahing, mis on üks Euroopa ajaloo kõige jõhkramaid.

Sõjaõnn on Severodonetskis korduvalt pöördunud ja mõlemad pooled on saanud teada oma edust. Venemaa tulistab ukrainlaste positsioone linnas suurtükkidest ning saadab siis jalaväe positsioone hõivama. See annab ukrainlastele võimaluse vastu rünnata.

Ehkki Vene relvajõud on hävitanud kõik kolm linnast läände jäävat silda, mille kaudu toimus liiklus Siverski Donetsi jõe teisel kaldal asuva Lõssõtšanski linnaga, ei ole Ukraina üksused siiski täielikult ümber piiratud, vaid säilitanud vähemalt osaliselt oma varustusteed.

Amnesty süüdistab Venemaad sõjakuritegudes

Inimõiguste kaitse organisatsioon Amnesty International süüdistas esmaspäeval Venemaad sõjakuritegudes, kuna selle relvajõud kasutasid Harkivi linna vallutada püüdes kobarpomme.

Kreml: sõja peaeesmärk on rahvavabariikide kaitse

Venemaa peamine eesmärk sõjas Ukraina vastu on separatistlike tunnustamata Luhanski ja Donetski rahvavabariigi kaitse, ütles Kremli esindaja esmaspäeval.

"Üldiselt on vabariikide kaitsmine sõjalise erioperatsiooni peamine eesmärk," vahendas Vene riiklik uudisteagentuur RIA Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Venemaa toetatud Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin ütles esmaspäeval, et Ukraina vägede rünnakud ja suurtükituli piirkonnale on sagenenud.

"Kõik vajalikud väeüksused, sealhulgas liitlasväed ja Vene Föderatsiooni üksused kaasatakse vaenlase tõrjumiseks," teatas Venemaa toetatud moodustise juht.

Paavst: Venemaa agressioon Ukrainas võis olla provotseeritud

Paavst Franciscus kritiseeris Venemaa relvajõudude tegevust Ukrainas, kuid leidis ka, et Venemaa vallandatud sõda võis olla provotseeritud.

Vene vägede käitumine Ukrainas on olnud jõhker, julm ja metsik, rääkis katoliku kiriku pea, kes kiitis samas ukrainlasi, kes võitlevad oma ellujäämise eest.

Kuid eelmisel kuul jesuiitide meediaväljaannete toimetajatega peetud vestluse tekstis, mis avaldati teisipäeval, ütles paavst ka seda, et olukord pole mustvalge ning sõda on "võib-olla mingil moel provotseeritud".