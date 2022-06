Ukraina teatas positsioonide hoidmisest Severodonetskis

Ukraina lükkas ümber varasema teate, nagu oleks Venemaa vallutanud suurema osa Luhanski oblasti Severodonetski linnast ning teatas, et tema väed hoiavad vaatamata Vene vägede pealetungidele, milles purustati ka viimane Ukraina kontrolli all olevatele aladele viiv sild, oma positsioone linnas.

Oluline 14. juunil, kell 12.55:

- inimõiguste kaitse organisatsioon Amnesty International süüdistas esmaspäeval Venemaad sõjakuritegudes, kuna selle relvajõud kasutasid Harkivi linna vallutada püüdes kobarpomme;

- Venemaa peamine eesmärk sõjas Ukraina vastu on separatistlike tunnustamata Luhanski ja Donetski rahvavabariigi kaitse, ütles Kremli esindaja esmaspäeval;

- paavst Franciscus kritiseeris Venemaa relvajõudude tegevust Ukrainas, kuid leidis ka, et Venemaa vallandatud sõda võis olla provotseeritud.

Ukraina väed hoiavad oma positsioone Severodonetskis

Ukraina väed hoiavad vaatamata Vene vägede pealetungidele, milles purustati ka viimane Ukraina kontrolli all olevatele aladele viiv sild, oma positsioone Severodonetskis, ütles selle linnapea Oleksndr Strjuk.

"Olukord on väga keeruline, aga ühendus linnaga on olemas vaatamata viimase üle Siverski Donetsi jõe kulgeva silla purustamist. Vene väed püüavad linna rünnata, aga meie sõjavägi püsib kindlalt," rääkis Strjuk.

Ukraina võimude andmeil on rohkem kui 500 tsiviilelanikku lõksus Severodonetski äärelinnas asuva tehases, kus tema võimud on nädalaid Vene pommirünnakute all vastu pidanud.

Strjuki sõnul korraldatakse elanike evakueerimist igal võimalusel, kui lahingud seda lubavad. "Aga need on diskreetsed operatsioonid, mida tehakse ühekaupa, kasutades iga võimalust," rääkis linnapea.

Mõlemad pooled väidavad, et on tekitanud teisele sõja ühes kõige verisemas lahingus tohutuid kaotusi.

Severodnetskis, mida Venemaa tahab vallutada, et viia lõpule Luhanski oblasti hõivamine, käivad praegu sõja, mis on muutunud kiirest vallutussõjast kurnamissõjaks, kõige raskemad lahingud.

Ukraina teatel hukkub linna iga päev 100–200 Ukraina sõdurit ning veel sajad saavad haavata.

Severodonetski linn esmaspäeval. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

President Zelenski ütles oma öises pöördumises, et Donbassi idaosa pärast käib lahing, mis on üks Euroopa ajaloo kõige jõhkramaid.

Sõjaõnn on Severodonetskis korduvalt pöördunud ja mõlemad pooled on saanud teada oma edust. Venemaa tulistab ukrainlaste positsioone linnas suurtükkidest ning saadab siis jalaväe positsioone hõivama. See annab ukrainlastele võimaluse vastu rünnata.

Ehkki Vene relvajõud on hävitanud kõik kolm linnast läände jäävat silda, mille kaudu toimus liiklus Siverski Donetsi jõe teisel kaldal asuva Lõssõtšanski linnaga, ei ole Ukraina üksused siiski täielikult ümber piiratud, vaid säilitanud vähemalt osaliselt oma varustusteed.

Amnesty süüdistab Venemaad sõjakuritegudes

Inimõiguste kaitse organisatsioon Amnesty International süüdistas esmaspäeval Venemaad sõjakuritegudes, kuna selle relvajõud kasutasid Harkivi linna vallutada püüdes kobarpomme.

Kreml: sõja peaeesmärk on rahvavabariikide kaitse

Venemaa peamine eesmärk sõjas Ukraina vastu on separatistlike tunnustamata Luhanski ja Donetski rahvavabariigi kaitse, ütles Kremli esindaja esmaspäeval.

"Üldiselt on vabariikide kaitsmine sõjalise erioperatsiooni peamine eesmärk," vahendas Vene riiklik uudisteagentuur RIA Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Venemaa toetatud Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin ütles esmaspäeval, et Ukraina vägede rünnakud ja suurtükituli piirkonnale on sagenenud.

"Kõik vajalikud väeüksused, sealhulgas liitlasväed ja Vene Föderatsiooni üksused kaasatakse vaenlase tõrjumiseks," teatas Venemaa toetatud moodustise juht.

Paavst: Venemaa agressioon Ukrainas võis olla provotseeritud

Paavst Franciscus kritiseeris Venemaa relvajõudude tegevust Ukrainas, kuid leidis ka, et Venemaa vallandatud sõda võis olla provotseeritud.

Vene vägede käitumine Ukrainas on olnud jõhker, julm ja metsik, rääkis katoliku kiriku pea, kes kiitis samas ukrainlasi, kes võitlevad oma ellujäämise eest.

Kuid eelmisel kuul jesuiitide meediaväljaannete toimetajatega peetud vestluse tekstis, mis avaldati teisipäeval, ütles paavst ka seda, et olukord pole mustvalge ning sõda on "võib-olla mingil moel provotseeritud".