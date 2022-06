Briti valitsuse otsus ähvardab tekitada uue tüli Brexiti üle

Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči sõnul põhjustab Ühendkuningriigi tegevus Euroopa Liidus tõsist muret, mistõttu komisjon kaalub, milliseid samme järgmisena astuda.

Šefčoviči sõnul kaalub Euroopa Komisjon õiguslikke protseduure Ühendkuningriigi vastu, kes kavatseb septembris Põhja-Iiri protokolli senisel kujul tühistada.

Õiguslikke protseduure on Šefčoviči sõnul vaja, et kaitsta Euroopa Liidu ühisturu lõimitust nagu see läbiräägitud kaubandusprotokollis kirja pandud sai. Ühendkuningriigi ühepoolne tegevus hävitab Sefcovici sõnul mõlemapoolse usalduse. Euroopa Liit kavatseb sellises olukorras tagada protokolli elluviimise.

Sefcovici sõnul peegeldab Euroopa Komisjoni otsus just reaktsiooni Ühendkuningriigi ühepoolsele tegevusele ning on sellega täielikus proportsioonis.

Samalaadsed meeleolud valitsevad ka Põhja-Iirimaa kohalikus parlamendis, mille 52 liiget saatsid Ühendkuningriigi peaministrile Boris Johnsonile kirja, kus soovitatakse keskvalitsuse välja pakutud mittevajalikud uuendused tagasi lükata.

Kokku on Põhja-Iirimaa parlamendil 90 liiget, seega pooldab protokolli muutmise tagasilükkamist üle poole parlamendiliikmeist.

Saadikud kinnitavad, et uuenduste tagasilükkamist ja protokolliga jätkamist Brexiti ajal Brüsselis kokku lepitud kujul ei soovi ainult Põhja-Iirimaa poliitikud ja äritegelased, vaid ka suurem osa Põhja-Iirimaa elanikest. Allakirjutanute sõnul pole Põhja-Iiri protokoll praegusel kujul kaugeltki mitte ideaalne, kuid tegu on ainsa dokumendiga, mis põhjaiirlastele Brexiti negatiivse mõju eest üldse mingit kaitset pakub.

Samuti on kirja autorid kurjad Ühendkuningriigi valitsuse avalduse peale, mille kohaselt on Põhja-Iirimaa protokolli muutmist, täpsemalt selle osade tühistamist vaja Suure Reede rahuleppe säilitamiseks. Suure Reede rahulepe sõlmiti 1998. aastal ning see lõpetas vaenutsemise Iiri vabariiklaste ja britimeelsete lojalistide vahel.

Ühendkuningriigi valitsuse ministrid pole aga Põhja-Iirimaa enda poliitikutega nõus, vaid leiavad, et kõik Põhja-Iirimaa arvestatavad poliitilised jõud on avastanud protokollist mitmeid puudujääke. Ministrid leiavad, et protokoll on mõeldud ära hoidma piirikontrolli teket Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi piirile, selle asemel tekitab protokoll edukalt aga piiri keset Iiri merd, kus Ühendkuningriigist imporditud kaubad peavad läbima tollikontrolli.