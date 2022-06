Politico: Euroopa Komisjon soovitab anda Ukrainale kandidaatriigi staatuse

"Mitme ametniku sõnul, kes on kursis esmaspäeval volinike peetud arutelu sisuga, soovitab Euroopa Komisjon anda Ukrainale ametliku kandidaatriigi staatus," öeldakse Politico esmaspäeva hilisõhtul avaldatud artiklis.

"Komisjon ei unusta, et Ukraina on ainus Euroopa riik, kus inimesed on hukkunud, kus inimesi tulistati selle eest, et nad olid tänavatel Euroopa lippudega. Me ei saa nüüd neile öelda: "Vabandust, poisid, te ei lehvitanud õiget lippu," rääkis üks allikas Politicole.

Teemat kommenteerinud diplomaadid ja ametnikud viitasid vestlustes Politico ajakirjanikega Ukraina, Moldova ja Gruusia kandidaatriigi staatuse üle peetud arutelude juures sellele, et Lääne-Balkani riikidele anti EL-i kandidaadi staatus juba rohkem kui kümme aastat tagasi.

"Volinikud arutasid esmaspäeval laiemat küsimusteringi, mis puudutab seda, milline hakkaks Euroopa Liit pärast edasist laienemist välja nägema, sealhulgas kas igal liikmesriigil oleks oma esindaja Euroopa Komisjonis. Diskussioon puudutas ka võimalust, et eelseisval ülemkogul võivad mõnede riikide liidrid siduda Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmise mingite eeltingimustega või mingisuguse uue staatuse, mis ei oleks kooskõlas ametliku kandidaatriigi staatusega," märkis Politico.

Ukraina tunnistamine kandidaatriigiks nõuab Euroopa Liidu riikide ühehäälset otsust, mida loodetakse järgmise nädala ülemkogult Brüsselis. Politico märgib siiski, et praegu on veel vähemalt kolm riiki sellise otsuse vastu.

Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust on taotlenud ka Moldova ja Gruusia ning Politico andmeil olid volinikud üldiselt toetavad Moldova suhtes, kus on praegu võimul tugevalt Euroopa-meelne valitsus. Gruusia suhtes ollakse vähem entusiastlik.