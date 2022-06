Hiiumaa lennuk muutub riigile kolmandiku võrra kallimaks

Läinud neljapäeval pöördus Leedu lennufirma Transaviabaltika kohtusse ja teatas, et kolm aastat tagasi sõlmitud leping Tallinna-Kärdla liini teenindamiseks on neile üle pea kasvanud. Kasumit pole see liin teeninud juba veebruarist saati, kahjum üha kerkis. Ettevõte soovis, et leping lõpetataks või et riik annaks neile lendamise eest rohkem raha.

Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktori Martin Lengi sõnul sai amet ettevõtte murest aru.

"Selles lepingus, mis siiamaani kehtis, oli kütusekulu kvartaalselt indekseeritud. Ja lepingus oli sees ka aastase intervalliga lennujaamatasude ülevaatamine," rääkis Lengi. "Küll aga kindlasti on ka muud kulud kasvanud, alates personalikulust kuni hoolde ja muude kuludeni, mis lennunduses on väga tähtsad."

Amet otsustas ettevõttega kompromissile minna. "Sisuliselt lõpetasime käesoleva lepingu," sõnas Lengi, ning lisas, et ühtegi rahalist kohustust kellelegi ei jäänud, õiguskulud jagati võrdselt ja Transaviabaltika lubas lennata veel 26. juuni õhtuni.

Siiski ei tähenda see, et inimesed pärast jaanipühi enam lennukiga Hiiumaale ei saa või et leedukad meie taevast lahkuvad. Martin Lengi sõnul on Kärdla lennuliin paljudele, sealhulgas Hiiumaa haiglas töötavatele Põhja-Eesti regionaalhaigla arstidele väga oluline. Seetõttu korraldati kiiresti uus hange.

Hind kasvab riigile, kuid mitte lendajale

"Uus hange on otselepingu hange. Selleks, et seda hanget teha, võtsime neljalt turul opereerivalt lennufirmalt pakkumisi. Sealt leidsime endale ka partneri, kelleks osutus Transaviabaltika, kes pakkus ka odavaimat hinda," rääkis Lengi.

Kui seni sai Transaviabaltika ühe Tallinna-Kärdla, Kärdla-Tallinna ringi eest 1976 eurot, siis uues lepingus maksab rotatsioon 2948 eurot. Leping sõlmiti seitsmeks kuuks. Selle ajaga saab lennufirma 300 000 eurot seni plaanitust enam

"Ja järgmine pakkuja oli hinna poolest circa neljandiku võrra kallim," lisas Lengi.

Reisijatele piletihind ei muutu. Ühtlasi on uues lepingus samad tingimused nii lennukile kui KA lennugraafikule. "Piletimüük on uuesti avatud ja teenuse toimimine on tänase teadmisega ja hetkeseisuga tagatud," ütles Lengi.

Otselepinguga hankel on siiski ka mõned piirangud – seda saab kasutada ühistransporditeenuse tagamiseks, kuid ainult nii pikaks ajaks kui hädapärast vaja. Seega valmistab transpordiamet ette uut hanget, et leida ettevõte, kes hakkaks lendama seitsme kuu pärast.