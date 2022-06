Lennuühenduse jätkamine mandri ja Hiiumaa vahel nõuab 300 000 lisaeurot

"Avalikes huvides on, et lennuühendus Tallinna ja Kärdla vahel toimiks ning jõudsimegi lennuettevõttega kohtulikule kompromissile, et see saaks katkestusteta jätkuda," kinnitas Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi.

Transpordiamet lõpetas Tallinna-Kärdla lennuliini teenindava Transaviabaltikaga lepingu senistel tingimustel, kuna Transaviabaltika ei suutnud lepingut samamoodi edasi täita ning sõlmis seitsmeks kuuks ajutise lepingu turutingimustel. "Küsisime pakkumised neljalt lennuettevõttelt ning soodsaima pakkumuse tegi senine teenusepakkuja Transaviabaltika," selgitas Lengi.

Võrreldes seni kehtinud lepinguga tähendab see tõusnud sisendhindade tõttu ligikaudu 300 000 euro suurust lisakulu. Järgmine pakkumus oli pea 200 000 euro võrra kallim. Lengi sõnul taastub lepingu sõlmimisel ka lennupiletite eelmüük.

Transpordiamet asub ette valmistama riigihanget Tallinna-Kärdla liinile uuel aastal lennuvedaja leidmiseks.