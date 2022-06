Soome maikuu inflatsioon tõusis üle seitsme protsendi

Statistikaameti arvutatav tarbijahinnaindeks oli veel aprilli 5,7 protsenti.

Inflatsiooni kiirenemist põhjustasid peamiselt elektrienergia, bensiini ja diislikütuse hinnatõus, teatas Soome statistikaamet teisipäeval. Samuti kasvasid muud kaubad ja teenused, muuhulgas kallines järsult eramute renoveerimine.

Statistikaamet tõi esile, et kui mai algul maksis bensiin keskmiselt 2,21 eurot liitrist, siis kuu lõpus oli selle hind kasvanud 2,53 euroni. Diislikütus kallines kuu alguse 2,24 eurolt 2,34 euroni.

Soome kaubanduskoja peaökonimist Jukka Appelqvist märkis sotsiaalmeedias, et viimati ületas Soomes inflatsioon seitsme protsendi piir 1990. aastal. Kinnisvaraettevõtete liidu Hypo analüütik Juho Keskinen tõdes, et nii kiire hinnakasv on paljud inimeste jaoks ootamatu.

"Inimeste tulude ei suurene samas tempos, mis tähendab, et nende ostujõud väheneb. Kui kinnisvara hind kasvab kolm protsenti, siis see tähendab sisuliselt, et nende hind kahaneb, kuna üldine hinnatõus on kaks korda kiirem," tõdes Keskinen.