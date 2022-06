Kütuseaktsiisi langetus Saksamaal loodetud hinnaleevendust ei toonud

Kuigi Saksamaa langetas kolmeks kuuks kütuseaktsiise, on hinnad tanklates langenud märksa vähem kui loodeti ning see on tekitanud debati, kas anda riiklikule konkurentsiametile rohkem volitusi kütusemüüjate tegevusse sekkuda või aktsiisilangetus suisa tagasi pöörata.

ARD Tagesschau kirjutas, et kuigi kütuse maksusoodustus on kehtinud juba kaks nädalat, siis hinnad tanklates on langenud palju vähem, kui loodeti. Kriitika läheb aina valjemaks nii kütusemüüjate kui ka föderaalvalitsuse vastu.

"Kui maksukärbe välja arvata, siis alates mai lõpust on tankla hinnad tõusnud rohkem kui toornafta hind. See tekitab loomulikult küsimusi," ütles konkurentsiameti juht Andreas Mundt.

Samas ütles Mundt, et kütusefirmade vahel ei ole tuvastatud hinnakokkuleppeid, mis teeb ka sekkumise keerukamaks.

Et aktsiisilangetusest loodetud efekti ei saadud, tunnistas ka Saksa konjunktuuriinstituudi juht Marcel Fratzscher.

"Kütusepaagi loodetud allahindlus kukkus läbi," ütles Fratzscher. Tema sõnul saaks selline maksulangetus toimida vaid "tõelise konkurentsi korral".

Fratzscher lisas, et kui kütusemüüjad ja rafineerimistehased kontrollivad turgu, siis jätavad need ettevõtted maksulangetuse endale ega kanna üle tarbijatele. Ta leidis, et selle tõttu peaks föderaalvalitsus aktsiisilangetuse lausa peatama.

1. juunist alandati Saksamaal kolmeks kuuks kütuste kütuseaktsiise, mis oleks pidanud muutma bensiini 35,2 senti ja diislikütuse 16,7 senti odavamaks.

Vahetult enne aktsiisilangetust olid hinnad tanklates märgatavalt tõusnud. Maksusoodustusega need lühikeseks ajaks veidi langesid, kuid mõne päeva järel läksid taas üles.

Mineraalõlide assotsiatsiooni Fuels und Energie lükkas kriitika tagasi ja teatas, et riiklik soodustus antakse tanklaklientidele täielikult edasi.

Saksa majandusminister Robert Habeck (Rohelised) on käinud välja ettepaneku karmistada monopolivastaseid seadusi, mis tõi kriitikat nii koalitsioonikaaslastelt kui ka kaubandusliidult.

Kaubandusliidu esindaja ütles, et tegemist on tõendamata süüdistustega, mis toob kaasa poliitilise sekkumise ettevõtlusesse ja hinnakujundusse ning kahjustaks Saksamaa ärikliimat ka laiemalt.