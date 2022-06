Svet: Maarjamäe memoriaali renoveerimine jäi seisma Reformierakonna tõttu

Pirita tee ääres asuv nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal on halvas seisus. Tallinna linn soovis memoriaalkompleksi korda teha juba mitu aastat, ent kuna memoriaal asub osaliselt reformimata riigimaal ja riik pole andnud maad Tallinna linnale, ei ole võimalik memoriaali ka täies mahus korda teha.

Sveti sõnul läheksid tööd maksma umbes kolm miljonit eurot. Tema sõnul ei tähenda see juurdeehituste tegemist, vaid memoriaali osade konserveerimist ja kõige suurema murekoha ehk sademevee probleemi lahendamist. Suur tähelepanu on projektis ka valgustuslahendusel.

Eelmise aasta septembris leiti ettevõte, kes oleks valmis memoriaalkompleksi korrastamist projekteerima. Projekteerija jõudis ära teha geodeetilised mõõtmistööd ja koostada esialgse kavandi. Siiski pandi projekt seisma.

"Hetkel me oleme sellises seisundis, et see leping on peatatud, osa sellest lepingust – 60 protsendi ulatuses – on tasutud," ütles Svet.

Pooleli jäänud projekteerimistööd läksid maksma ligikaudu 190 000 eurot.

Kuigi keskkonnaministeerium andis linnale rohelise tule juba eelmise aasta lõpus ja maa soovitakse anda linnale, pole valitsuses seda küsimust päevakorda võetud.

"Arvestades seda, et on olnud erinevaid kiireid teemasid valitsusel, nii Covidiga seotud kui nüüd ka sõjast tulnud teemasid, ei ole valitsus seda päevakorda jõudnud võtta ja otsust selles osas langetada," rääkis keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Oliver Eglit.

Vladimir Sveti sõnul ei olnud üks valitsuse erakondadest nõus Maarjamäe memoriaali linnale üleandmist arutama.

"Eelmises valitsuses minu teada Reformierakond seda ei pooldanud. Miks nad ei pooldanud, seda tuleb küsida nende käest," ütles Svet.

"Paistab, et nad tahavad seda maad ikkagi endale saada, et sinna uut sellist nõukogude sümboolika võimestamise või nõukogude aja teemaparki rajada. See kindlasti ei lange kokku sellega, mida Reformierakond arvab ja on arvanud," ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Sveti sõnul aitaks renoveerimine selgitada memoriaali tausta. "Me ei soovi lisada sellele memoriaalile mingeid uusi tähendusi ja oleksime valmis koos ajaloomuuseumiga lihtsalt varustama seda selgitavate infoviitade ja tahvlitega, mis räägiksid inimestele, mis on selle memoriaali lugu, mis on selle tekkelugu, mis oli see kontekst. Ongi kõik."

Kristen Michali sõnul asub Maarjamäe memoriaal teises maailmasõjas hukkunud Saksa sõdurite kalmistul ja kompleksile tuleks leida uus lahendus.

"Kindlasti mitte anda Tallinnale nõukogude aja teemapargi tegemiseks, vaid see tuleb sõjahauana kaitse alla võtta ja vastavalt sellele seal juba edasi toimetada. Erinevate ekspertidega, kas siis muinsuskaitse, sõjamuuseum või eesti mälu instituut, tuleb leida sellele objektile kõige parem ja Eestisse sobiv tulevik," ütles Michal.

Juhul kui linn ei saa riigimaad endale, siis tehakse Sveti sõnul korda linnale kuuluvad halvas seisukorras objektid, näiteks 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk, mis on inimestele ohtlik.