Austria plaanib 2023. aastast keelustada uute gaasikatlate müügi

Austria plaanib vähendada sõltuvust Vene gaasist keelustades plaanitust varem uute gaasikatlate müügi ning nõudes, et õlil ja kivisöel põhinevad küttesüsteemid asendatakse uutega, vahendab Euractiv .

Gaasiga köetakse Austrias ligikaudu miljon majapidamist, mis on umbes neljandik kogu riigi gaasitarbest. Austria saab Venemaalt ligikaudu 80 protsenti oma gaasist, olles seega üks enim Vene gaasist sõltuvaid riike Euroopa Liidus.

Austria kliimaministri Leonore Gewessleri sõnul vähendab iga eemaldatud gaasikatel sõltuvust Vene gaasist. Gewessleri sõnul tähendab iga jätkusuutlikult soojendatud korter ja maja väljapressimise ohu vähenemist.

Uute gaasikatlate müük keelatakse 2023. aastast. Varem plaaniti gaasikatlate müük keelata 2025. aastal. Õlil ja kivisöel põhinevate küttesüsteemide müük on Austrias keelatud juba 2020. aastast. Nüüd kavatseb Austria valitsus keelustada ka selliste süsteemide parandamise.

Aastast 2025 plaanib Austria teha kohustuslikuks küttesüsteemide uuendamise, mis puudutab eelkõige vanu õli ja kivisõel põhinevaid küttesüsteeme, millest enamik osteti 1980ndatel.

Austria sihib kliimaneutraalsust aastaks 2040.

Küttesüsteemide vahetamist toetatakse riiklikult 7500 euroga. Sellele lisanduvad Austria liidumaade toetused. Inimestele, kel on vähe raha, makstakse kinni kogu küttesüsteemi vahetus.

Austrias on sõltuvus gaasist muutunud väga teravaks küsimuseks. Erinevalt Saksamaast, mis on vähendanud oma gaasiimporti Venemaalt, on Austria seda aasta algusest hoopis suurendanud.