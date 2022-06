Elektri börsihind langeb kolmapäeval 187 eurole megavatt-tunnist

Teisipäeval kerkis elektri keskmine börsihind 198,06 euroni.

Kõige kallim on kolmapäeval elekter õhtul peale kella kaheksat, kui kerkib Balti riikides 305,77 euroni megavatt-tunni kohta. Odavaimad tunnid on varahommikul kolmest kuueni, kui hind on 110,8 euro ümber.

Kui teisipäeval oli elektri börsihind Lätis ja Leedus Eestiga pea samal tasemel, siis kolmapäeval vahe suureneb ning Lätis kerkib päeva keskmine hind 216,86 ja Leedus 224,18 euroni megavatt-tunnist.

Soomes langeb hind kolmapäeval 143,28 eurole, teisipäeval oli see 169,09 eurot megavatt-tunnist.