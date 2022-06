Kolmapäeval on Ida-Eesti veel vihmane, tuul on puhanguti tugev

Kolmapäeva öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel ka selge ja sajuta ilm. Ida-Eestis on valdavalt pilves ilm ning mitmel pool sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15, Ida-Eestis 8 kuni 13, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Ida-Eestis on ilm pilves ning mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt loodetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15, Peipsi ümbruses 8 kuni 13, puhanguti 20 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päeval hakkab pilvisus vaikselt eemalduma, kuid Ida-Eestis on veel pilves ja hoovihmavõimalus säilib, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb ja ilm läheb selgemaks. Puhub loodetuul 6 kuni 12, puhanguti 17, Ida-Eestis 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22, rannikul kohati 15 kraadi.

Õhtu on enamasti selge. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Nädala teine pool on enamasti selge, kuid laupäeval jõuab Lääne-Eesti saartele sajuala, mis liigub pärastlõunal üle Eesti. Pühapäeva hommikul hakkab alates läänest ilm taas selginema, aga Ida-Eesti jääb rohkem pilvede varju. Õhutemperatuur püsib päeval võrdlemisi stabiilselt 20 kraadi lähistel.