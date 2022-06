Zelenski: Severodonetskis ja Harkivi piirkonnas käivad ägedad lahigud

Vene väed kontrollivad praegu suuremat osa Severodonetskist, mis on Ukraina idapoolse Donbassi piirkonna lahingute epitsenter, kuid Ukraina relvajõud ei ole täielikult ära lõigatud. President Volodõmõr Zelenski palus lääneriikidelt rohkem relvi ja hoiatas, et Venemaa liigub Donbassi piirkonnast kaugemale kohe, kui selleks võimalus avaneb,

Oluline kell 7.35:

- Severodonetskis ja Harkivi oblastis jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina sai 10 protsenti lääne partneritelt küsitud sõjalisest abist, ütles asekaitseminister. Zelenski palub raketitõrjesüsteeme;



- Venemaa kutsub Azoti keemiatehases varjuvaid Ukraina võitlejaid üles alistuma;

- ÜRO: Kaks kolmandikku Ukraina lastest on sõja ajal kodust lahkunud.

"Severodonetskis on kantud valusaid kaotusi, kuid me peame vastu pidama. Ukraina sõjaväelaste jaoks on ülioluline jääda Donbassi", rääkis Zelenski oma kolmapäevaöises vieopöördumises. Ta lisas, et viimase 24 tunni jooksul pole Donbassi lahingus radikaalseid muutusi toimunud.

"Jätkame surveavaldamist okupantidele lõunas. Peamine eesmärk on vabastada Herson ja me liigume selles suunas samm-sammult."

"Mida rohkem kaotusi vaenlane seal kannab, seda vähem on neil jõudu agressiooni jätkamiseks. Seetõttu on Donbassi suund võtmetähtsusega, et otsustada, kes järgmistel nädalatel domineerima hakkab," ütles Zelenski.

Vene armee üritab oma positsiooni tugevdada ka Harkivi oblastis.

"Võitlus selle suuna eest jätkub ja me peame endiselt kõvasti võitlema Harkivi ja piirkonna täieliku julgeoleku eest," ütles Zelenski.

Izumi linnavolikogu asetäitja Maksim Strelnõki sõnul toimuvad Harkivist lõunas asuvas Iziumis ägedad lahingud. Vene väed üritavad liikuda Slovjanski ja Barvinkove suunas.

Ukraina relvajõud on suutnud vasturünnakutega vabastada mõned asulad Iziumi äärelinnas.

Strelnõki hinnangul on Iziumis veel 15 000 tsiviilisikut. Linnas puudub elekter, vesi, gaas, mobiilside ja internet. Hävinud on umbes 80 protsenti infrastruktuurist.

Zelenski ootab lääneriikidelt raketitõrjesüsteeme

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et riigil ei ole piisavas koguses kaasaegseid raketitõrje relvasüsteeme ja nende hankimisega venitamine ei ole õigustatud.

Zelenski palus lääneriikidelt kaasaegseid raketitõrjerelvi ja lisas ütles, et sel nädalal peetakse palju olulisi kõnelusi mitte ainult Euroopa poliitikutega, kes suudavad pakkuda Ukrainale kaasaegset raketitõrjesüsteemi.

"Kuigi tänapäevaseid rakette jääb Venemaal iga päevaga järjest vähemaks, jääb Ukraina vajadus selliste süsteemide järele püsima. Sest Venemaal on veel piisavalt nõukogude tüüpi rakette, mis on veelgi ohtlikumad. Need on kordades ebatäpsemad ja seetõttu kordades rohkem ohustavad tsiviilobjekte ja tavalisi elamuid," rääkis Zelenski.

Ukraina on riigi asekaitseminister Hanna Maliari sõnul saanud vaid 10 protsenti lääne partneritelt taotletud sõjalisest abist: "Ükskõik, milliseid jõupingutusi me ka ei teeks, ükskõik kui professionaalne meie armee ka poleks, ilma meie lääne partnerite abita ei suuda Ukraina seda sõda võita."

Venemaa kutsub kolmapäeval Severodonetski Azoti keemiatehases varjuvaid Ukraina võitlejaid üles alistuma

Venemaa käskis Ukraina vägedel Sievierodonetski linnas asuvas keemiatehases kolmapäeva varahommikul relvad maha panna.

Võitlejad peaksid "lõpetama oma mõttetu vastupanu ja panema relvad maha" alates kella kaheksast hommikul Moskva aja järgi (0500 GMT), " ütles Venemaa riigikaitse juhtimiskeskuse juht Mihhail Mizintsev uudisteagentuurile Interfax.

Mizintsev ütles, et tsiviilisikud lastakse välja humanitaarkoridori kaudu.

Ukraina teatas, et tema väed üritasid endiselt Severodonetskist tsiviilelanikke evakueerida pärast seda, kui Venemaa hävitas viimase linna viiva silla.

Piirkonna kuberneri sõnul on Severodonetskisse jäänud umbes 12 000 inimest sõjaeelsest 100 000 elanikust.

ÜRO: Kaks kolmandikku Ukraina lastest on sõja ajal kodust lahkunud

Eelmisel nädalal riiki külastanud ÜRO ametniku sõnul on ligi kaks kolmandikku Ukraina lastest sõja ajal kodudest välja kistud.

"Sõda Ukrainas on laste õiguste kriis," ütles UNICEFi Euroopa ja Kesk-Aasia direktor Afshan Khan teisipäeval pressibriifingul.

Khan ütles, et Ukrainas on hukkunud 277 last ja 456 last on saanud vigastada, peamiselt linnapiirkondades kasutatud lõhkeainete tõttu. Ta ütles, et maatasa pommitatud või purustatud koolide arv ulatub tõenäoliselt tuhandetesse ja ainult umbes 25 protsenti Ukraina koolidest on töökorras.