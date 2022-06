Linnamäe sai apteegiäri laiendamiseks Leedu konkurentsiametilt heakskiidu

Margus Linnamäe enamusosalusega Magnum grupp sai Leedu konkurentsiametilt heakskiidu UAB Apotheca Vaistine ostuks, mis on apteegigrupi suurim investeering kümne aasta jooksul.

Magnum viib ostetavad 48 apteeki Apotheka kaubamärgi alla, kokku hakkab ettevõte Leedus opereerima 62 apteeki ning saab seega riigis suuruselt kuuendaks apteegiketiks.

Müügitehingu hinda osapooled kokkuleppel ei avalda.

Leedu apteegikett tegi möödunud aastal käivet 60 miljonit eurot. Ostetud keti apteegid tegutsevad kõigis suuremates Leedu linnades.

"Me ei tegutse Leedus ainult kasvu nimel, vaid ka selleks et viia sinna meie Eestis välja töötatud tipptasemel frantsiisilahendusi, mis annavad meile konkurentsieelise," ütles Magnum AS juhatuse esimees Ahti Kallikorm.

Magnum alustas Apotheka kaubamärgi all Leedus tegevust 2019. aastal ja on kiiresti kasvanud.

Magnumi kontserni kuulub 17 ettevõtet, mis tegutsevad Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Valgevenes. Mullu ületas kontserni konsolideeritud aastakäive 500 miljoni euro piiri.