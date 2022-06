Kallas soovitas Ratasel riigikogu esimehe kohalt ise tagasi astuda

Kallas vastas infotunnis EKRE saadiku Peeter Ernitsa küsimusele, millal ta tagasi astub ja ütles, et ta ei kavatse seda teha. Kallas ütles, et põhiseaduse järgi on peaministril õigus esitada presidendile ettepanekuid ministrite vabastamiseks. Kallas viitas ka õiguskantsler Ülle Madise öeldule, et selline tegevus on igati seaduspärane.

Kallase sõnul näeb ta asju nii, et kui senine koalitsioon ei toimi, siis pannakse kokku uus valitsus ja senikaua jätkab vähemusvalitsus. Kui see poliitilistele oponentidele ei meeldi, saab peaministrit umbusaldada.

"Teil parlamendiliikmetena on väga hea võimalus põhiseadusest tulenevalt teha mulle umbusaldus ja võtta mind maha, kui ei sobi ja kui teil on see parlamendi enamus koos. Minu jaoks tegelikult ainuke küsimus on riigikogu esimees (Jüri Ratas - toim), keda näiteks te ei saa maha võtta, kui parlamendi enamus muutub. Tema võibolla võiks tagasi astuda," sõnas Kallas.

Kallas lisas, et ta on valmis tagasi astuma vaid siis, kui saadakse uus koalitsioon kokku ja leitakse, et see vajab uut mandaati.

Riigikogu liikmed valivad enda hulgast uue juhatuse igal kevadel. Riigikogu juhatuse volitused kestavad ühe aasta. Tänavu 16. märtsil valiti riigikogu esimeheks Jüri Ratas ja aseesimeesteks Hanno Pevkur ja Martin Helme.