Gruusia valitsus omandas Borjomi Vene omanikelt

Borjomi bränd on Vene ettevõtte Alfa Group kontrolli all olnud alates 2013. aastast. Alfa Groupile kehtestati Venemaa sissetungi pärast Ukrainasse sanktsioonid, mistõttu Borjomi vett tootev ettevõtte ei saanud enam rahaliste raskuste tõttu mineraalvee tootmist jätkata, vahendas the Moscow Times.

Esmaspäeval teatati, et Alfa annab Gruusia valitsusele 7,73 protsenti Borjomi aktsiatest tasuta. Peale tehingu jõustumist ei ole Alfa Group enam Borjomi ettevõtet kontrolliv aktsionär.

Garibašvili sõnul tehti tehing koostöös Gruusia rahvusvaheliste partneritega ja Ühendkuningriigis paiknevate regulaatoritega.

Peaminister lubas lahendada ka töövaidluse mineraalveetehase 400 streikiva töötajaga. Töötajad alustasid maikuus streiki, kuna nende sõnul ei makstud neile palka ning 50 ettevõtte töötajat vallandati ebaseaduslikult.