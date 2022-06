Soome kaalub hübriidrünnaku korral kogu idapiiri sulgemist

Halduskomisjoni esimehe Riikka Purra sõnul tuleks komisjoni heaks kiidetud arvamuse kohaselt lisada õigusaktidesse sätted, mis võimaldaks vajadusel sulgeda kogu Soome välispiir, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Halduskomisjon edastas oma arvamuse töös oleva seaduse kohta. Komisjon kommenteeris oma arvamuses ka piirivalveseadust.

Piiri sulgemine tähendaks ka asüüli andmise peatamist kogu piiril.

Praktikas tähendaks see, et kui Venemaa näiteks saadab asüülitaotlejad Soome piirile, võiks kõik piiripunktid olla suletud, sh rahvusvahelise kaitse taotlejatele.

Valitsuse eelnõu kohaselt jääks avatuks üks varjupaiga taotlemise punkt, mis võiks asuda näiteks Helsingi Vantaa lennujaamas. Riikka Purra sõnul on oluline, et see ei asuks välisriigi piiril.

Komisjon nõudis, et piirivalvuritele antaks piisavad volitused võimaliku hübriidsõja olukorras tegutsemiseks. Ka Soome valitsevad võimuerakonnad aktsepteerivad seda ettepanekut.

Põlissoomlased ja Koonderakond on leidnud, et kas muudetud hädaolukorra valmisoleku seaduses või piirivalveseaduses peaks olema säte, mis võimaldaks jätta Soome idapiir täielikult välja varjupaigataotlemise süsteemist, kui olukord seda nõuab.

Koonderakonna liige Heikki Vestman väljendas heameelt, et valmib eelnõu, mis lubab Soomel end hübriidoperatsiooni vastu kaitsta.

Nii hädaolukorras valmisoleku seaduse kui ka piirivalveseaduse üle parlament veel arutleb. Mõlema eesmärk on muu hulgas valmistuda hübriidohtudeks, kus võidakse kasutada ära varjupaigataotlejaid.

Põlissoomlased on ähvardanud, et erakond blokeerib eriolukorra seaduse eelnõu muutmist, kui piirivalveseadus ei anna piisavalt võimalusi vajaduse korral varjupaigataotlusi peatada.

Soome parlamendi põhiseaduskomisjon on toonud välja, et seaduse erakorraliseks vastuvõtmiseks on vaja parlamendis viiekuuendikulist häälteenamust, mistõttu on vajalik nii põlissoomlaste kui ka Koonderakonna fraktsiooni toetust.