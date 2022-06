Hiiumaa otsib võimalusi turismihooaja pikendamiseks

Kärdlas peetud esimesel Hiiumaa turismimessil osalenud ettevõtjatel on lootus, et siseturistide huvi Eesti saarte vastu püsib ka tänavu, mil esimest korda koroonakriisi järel on eestlastel taas vabam võimalus välisriikides rännata. Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul tuleb pingutada selle nimel, et praegust lühikest turismihooaega pikendada.

Esimesel Hiiumaa turismimessil usuti, et rahvusvaheliselt reisimiselt kadunud piirangud ei kahanda suvel märkimisväärselt Hiiumaale jõudvate siseturistide hulka. Hiiumaa kasuks räägib sektoriga seotud inimeste sõnul lähedus, aga samas ka omanäolisus.

"Juba jaanuaris sai meil juulikuu peaaegu täis broneeritud ja praegu on küll selline tunne, et suvi hakkas juba mais, inimesed on meid jälle üles leidnud," ütles Nuutri puhkemajade juht Anu Pielberg.

Ta lisas, et nüüd tuleb loota, et lennu- ja laevaliiklus tänavu tõrgeteta toimiks. Eelmisel suvel segas hooaja tipphetkel see, et üks suur Hiiumaa parvlaev viidi avarii teinud Saaremaa laeva asendama ja ühendus kannatas seetõttu.

"Mina arvan, et suvi tuleb ikka selline nagu ta on kogu aeg olnud. Võib-olla mais andis natuke tunda, et inimesed käisid ka mujal ja said ka väljaspool Eestit käia rohkem, aga suvi ikka tuleb, ma arvan, hea," rääkis Hõbekala külalistemaja ja köögi esindaja Kätlin Kiisk.

Hiiumaa turismimessi korraldanud Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav ütles, et sektori üheks võtmeküsimuseks on Hiiumaal see, kuidas pikendada turismihooaega.

"Eks ta niimoodi on, et ta enne jaanipäeva algab ja sisuliselt kohvikutepäeva nädalvahetusega augustis hakatakse otsi kokku tõmbama. Hiiumaa eripära on jätkuvalt see, et hooaeg on väga lühike, aga vaatamata sellele me teemegi tööd selle nimel, et see oleks pikem, sest väga palju on avastada Hiiumaal ka sügisel. Sügised tavaliselt on ju soojad ja mõnusad olnud, ka talved," rääkis Üksvärav.