Neljapäev on peamiselt päikeseline, tuul püsib kohati tugev

Neljapäeval on Lõuna-Eestis hoovihvmavõimalust, mujal on peamiselt päikeseline.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning Saaremaal sajab kohati hoovihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 4 kuni 10, Virumaa rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ning sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval läheb Lõuna-Eestis sajusemaks, aga mujal on pilvisus vahelduv. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5 kuni 11, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtul on enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab veel kohati hoovihma. Läänekaare tuul on natuke rahunenud ning sooja on oodata 14 kuni 18 kraadi.

Reede tuleb üldiselt selge taevaga, vaid üksikutes kohtades võib natuke hoovihma tulla. Laupäeva ennelõunal jõuab paksem pilvekiht Lääne-Eestisse ning toob siia-sinna vihma. Pühapäeva hommikul on pilvisem Ida-Eestis ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur suuri üllatusi ei too – päeval püsivad keskmised jätkuvalt 20 kraadi lähistel.