Ukraina kinnitusel on Venemaa relvajõudude pealetungi kese endiselt Luhanski oblasti põhjaosas ning korraga rünnatakse üheksas suunas. Neljapäeval on Kiievisse visiidile oodata Saksa, Prantsuse ja Itaalia liidrit.

Oluline 16. juunil, kell 7.40:

- Vene relvajõud on pannud oma peamise rünnakujõu Luhanski oblasti põhjaossa ning püüavad korraga rünnata üheksas suunas, ütles Ukraina vägede komandör Valeri Zaužnõi;

- Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas on jõudnud pöördepunkti ning USA ja tema liitlased ei tohiks kaotada oma tähelepanu sellele, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley;

- Ehkki Vene relvajõud ületavad Ukraina vägesid Donbassis nii sõdurite arvu kui ka kasutatava relvastuse hulga poolest, ei ole Ida-Ukraina nende kätte langemine sugugi otsustatud, ütles kindral Mark Milley;

- Euroopa Liidu kolme suurima liikmesriigi – Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia – liidrid peaksid neljapäeval toetusavaldusena Ukrainale Kiievisse ühisvisiidile saabuma;

- Ukrainas on nädal aega teadmata kadunud kaks Ameerika Ühendriikide kodanikku, kes võitlesid Ukraina vägede koosseisus, kardetakse, et nad on Vene vägede kätte vangi langenud.

Ukraina sõnul ründab Venemaa üheksas suunas

Vene relvajõud on pannud oma peamise rünnakujõu Luhanski oblasti põhjaossa ning püüavad korraga rünnata üheksas suunas, ütles Ukraina vägede komandör Valeri Zaužnõi.

"Luhanski oblastis jätkuvad rasked lahingud," tunnistas Zalužnõi sotsiaalmeedia vahendusel edastatud sõnumis.

Tema sõnul kasutavad Vene väed intensiivselt õhujõude, suurtükke ja miinipildujaid.

USA sõjaväejuht: Vene agressioon Ukrainas on jõudnud pöördepunkti

Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas on jõudnud pöördepunkti ning USA ja tema liitlased ei tohiks kaotada oma tähelepanu sellele, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

"Me ei saa sellel minna lasta ning survet vähendada. Panused on liiga kõrged," ütles Austin kolmapäeval Brüsselis 50 riigi kaitseministrite kohtumisel, kus arutati Ukrainale mõeldud abi koordineerimist. "Ukraina jaoks on lahinguväljal käes pöördeline hetk… Venemaa kasutab kaugtuld, et Ukrainat nende positsioonidelt tõrjuda," lisas USA kaitseminister.

Ukraina on viimastel päevadel suurendanud survet lääneriikidele sõjalise abi saamiseks. President Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et riik vajab 1000 suurtükki, 500 tanki, 1000 drooni ja teisi relvi, et Venemaa pealetungile vastu seista ning sõda võita.

Kolmapäeval teatas USA, et lisab juba antud sõjalisele abile veel ühe miljardi dollari väärtuses relvaabi.

Milley: Ukraina idaosa langemine Venemaa kätte pole otsustatud

Ehkki Vene relvajõud ületavad Ukraina vägesid Donbassis nii sõdurite arvu kui ka kasutatava relvastuse hulga poolest, ei ole Ida-Ukraina nende kätte langemine sugugi otsustatud, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

"Sõjas ei ole vältimatuid olukordi. Sõjas toimub palju pöördeid. Nii et ma ei ütleks, et see on vältimatu," rääkis Milley.

Kindrali sõnul on Severodonetski linnast ilmselt kolmveerand Vene vägede käes, kuid Ukraina üksused võitlevad iga tänava ja iga hoone pärast.

Milley sõnul saab sõja praegust faasi iseloomustada kui väga ränka kurnamissõda. See on "peaaegu nagu Esimene maailmasõda", kus Vene üksuste edasiliikumine on olnud väga aeglane, märkis kindral.

Lisaks on Vene vägedel rida probleeme – nii juhtimise, logistika kui sõjaväelaste moraaliga, märkis Milley. "Ja venelased on pidanud taluma tohutuid inimaotusi," lisas USA relvajõudude juht.

Euroopa Liidu suure kolmiku liidrid külastavd Kiievit

Euroopa Liidu kolme suurima liikmesriigi – Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia – liidrid peaksid neljapäeval toetusavaldusena Ukrainale Kiievisse ühisvisiidile saabuma.

Saksa kantsleri Olaf Scholzi, Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Itaalia peaministri Mario Draghi visiidi ettevalmistamine on võtnud kaks nädalat. Ehkki kolme liidri visiidist ei ole ametlikult siiani teatatud, peaks see toimuma päev enne seda, kui Euroopa Komisjon teeb teatavaks oma seisukoha, kas ta soovitab anda Ukrainale EL-i kandidaatriigi staatus. Euroopa suurriigid ei ole seni sellesse plaani kuigi soojalt suhtunud, märkis uudisteagentuur Reuters.

Kiiev on kritiseerinud Saksamaa ja Prantsusmaad ning vähemal määral ka Italaias nende Ukrainale lubatud relva-abiga viivitamise pärast, väites, et nad seavad oma heaolu kõrgemale Ukraina vabadusest ja julgeolekust.

Ukrainas kadunud kaks ameeriklast arvatakse olevat Vene vägede käes

Ukrainas on nädal aega teadmata kadunud kaks Ameerika Ühendriikide kodanikku, kes võitlesid Ukraina vägede koosseisus, kardetakse, et nad on Vene vägede kätte vangi langenud.

Kadunuks jäänud Alabama osariigi elanikud Alexander Drueke (39) ja Andy Huynh (27) olid oma perekondadega viimati kontaktis 8. juunil ning ei pöördunud tagasi oma missioonilt Harkivi oblastis.

"Välisministeeriumi ametliku info kohaselt on Andy ja Alex kadunud," ütles Huynh'i kihlatu Joy Black Reutersile. "Meil ei ole rohkem kinnitatud infot kui see. Ilmselgelt, mida kauem otsingud kestavad, seda rohkem hakkame kaaluma muid stsenaariume," lisas ta.

Vene kaitseministeerium ei ole vastanud Reutersi palvele teemat kommenteerida.

Kui meeste vangistamine saab kinnitust, oleksid nad esimesed kinnitatult USA kodanikud, kes satuvad Vene vägede kätte sõjavangi pärast sõja algust 24. veebruaril.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles pressikonverentsil, et kui teated nende vangi langemisest tõeks osutuvad, teeb USA kõik endast oleneva, et nad koju tagasi aidata.