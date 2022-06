Reaganit tappa üritanud John Hinckley vabanes täielikult

Reaganit ja veel kolme inimest haavanud Hinckley sai pärast 30-aastast kinnipidamist psühhiaatriakliinikus koduaresti 2016. aastal, kuid föderaalkohtuniku otsusega vabanes ta tingimuslikust karistusest sel kolmapäeval.

"Pärast 41 aastat, kahte kuud ja 15 päeva LÕPUKS VABADUS!!!" kirjutas Hinckley kolmapäeva pärastlõunal Twitteris.

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!! — John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022

USA ringkonnakohtunik Paul Friedman otsustas septembris, et Hinckley on "vaimselt stabiilne" ning on kinni pidanud talle kehtestatud nõutest haiglast vabanemisel. See hõlmas liikumisele ja interneti kasutamisele seatud piiranguid.

Hinckley't uurinud arstid leidsid, et risk uueks vägivallakuriteoks on väike ning föderaalprokurörid nõustusid hinnanguga.

Reageni tütar Patti Davis avaldas Hinckley vabastamise suhtes vastuseis, öeldes, et mees on nartsissist, kes tema hinnangul ei ole oma tegu kahetsenud.

1981. aasta märtsis Washingtoni Hiltoni hotelli ees toimunud tulistamise tagajärjel said haavata nii Reagan kui ka veel kolm inimest - pressiesindaja James Brady, Ameerika Ühendriikide Salateenistuse töötaja Tim McCarthy ja Washingtoni politseinik Thomas Delahanty. Kõige raskemalt sai haavata Brady, kes jäi juhtunu tõttu eluks ajaks osaliselt halvatuks.

Tollal 25-aastane Hinckley selgitas hiljem, et üritas tulistamisega avaldada muljet noorele näitlejannale Jodie Fosterile, keda ta oli näinud filmis "Taksojuht" ning kellest oli saanud tema kinnismõtete sihtmärk.

Kaheksa nädalat kestnud kohtuprotsessi lõpuks tunnistati Hinckley süüdimatuks ja saadeti sundravile riiklikusse psühhiaatriahaiglasse. Kohtuotsus sai palju vastukaja ning otsusest lähtudes muutsid nii föderaalvalitsus kui ka 38 osariiki oma seadusi nii, et süüdimõistva kohtuotsuse vältimine vaimsele tervisele viitamise abil muutus senisest oluliselt raskemaks.

Hinckley elas psühhiaatriahaiglas 1990. aastate alguseni, kuid siis hakati talle tasapisi lubama ka valve all toimuvaid kodukülastusi. 2016. aastaks jõuti selleni, et tal lubati iga kuu viibida 17 päeva oma 90-aastase ema kodus Virginia osariigis Williamsburgi linnas. 2016. aasta juulis tegi kohus otsuse, et senine ravi ja järelevalve on olnud edukas ning et mees pole enam ühiskonnale ohtlik. Seetõttu sai Hinckley õiguse pidevalt kodus elada, kui täidab põhjalikke turva- ja järelevalvenõudeid.