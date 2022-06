IKEA müüb oma tehased Venemaal

"Viimastel kuudel on olukord äriprotsesside ja tarneahelatega kogu maailmas tugevalt halvenenud. Seda arvestades ei näe me võimalust taastada oma müüki [Venemaal] nähtavas tulevikus. Selle tagajärjel ettevõtete grupid IKEA Inter ja Ingka otsustasid vähendada oma äritegevuse mahtu Venemaal. See on raske otsus, aga usume, et see on möödapääsmatu," teatas ettevõte oma kodulehel.

Teate kohaselt jäävad IKEA kauplused Venemaal suletuks ning ettevõte müüb oma ladudesse jäänud kauba oma töötajatele ja klientidele.

Lisaks vähendab IKEA oma tehaste töötajaskonda ning alustab tehastele uute omanike otsimist. IKEA tehased asuvad Leningradi, Kirovi, Moskva ja Novgorodi oblastis.

Samuti ei toimu endiselt IKEA kaupade importi ja eksportiVenemaal ja Valgevenes.

IKEA-l on Venemaal 14 kauplust ja kaubanduskeskust Mega, mõned linnaformaadis kauplused IKEA City ja disainistuudiod.

Eelmisel rahandusaastal (2020. aasta septembrist 2021. aasta augustini) suurendas ettevõte oma müüki Venemaal 31 protsendi võrra. IKEA poode Venemaal haldava ettevõtte tulu kasvas Vene maksuameti andmeil 2020. aastal 6,7 protsendi võrra, ulatudes 123,1 miljardi rublani (umbes 2 miljardit eurot).