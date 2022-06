Kokk: aktsiisilangetuse teiseks lugemiseks ei pruugi kvoorum kokku tulla

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi kolmapäeval ettepaneku kutsuda reedel kella üheksaks kokku erakorraline istung, et menetleda teisel lugemisel Isamaa algatatud seaduseelnõu, mis langetaks diisli- ja bensiiniaktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemeni.

Koka sõnul läheb ta ise istungile kohale ja kannab eelnõu ette. Isamaa pole veel langetanud otsust, kuidas käituda.

"Täna fraktsioon alles tuleb kokku ja arutab seda teemat. Ametlikult tuli eile õhtul teade, et istung on. See on Isamaa poolt esitatud eelnõu, mis sai rahanduskomisjonis koos kahe erakonnaga täpsustatud," ütles Kokk.

Eelnõu oleks pidanud olema sel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel, kuid peretoetuste eelnõu menetluse tõttu on see lükatud edasi.

Isamaa peab samal ajal koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, mis rahanduskomisjonis eelnõu ei toetanud.

"Ma arvan, et homme juhtub hoopis see, et erakorraliseks istungiks on vaja kokku saada 51 riigikogu liiget. Kas saalis on 51 riigikogu liiget? Kui on, siis on suur tõenäosus, et eelnõu teine lugemine lõpetatakse. Aga kui ei ole, siis erakorralist istungit ei tule," rääkis Kokk.

Koka sõnul tuleb aktsiisilangetust arutada tulevaste koalitsioonipartneritega ning praegu pole seda õige ka riigikogu saalis menetleda. "Korraga ei saa kahes paadis istuda ja mõlemas sõuda. Eks eelnõu vastuvõtmine on meie laual ka läbirääkimistel ja Isamaa sellest eelnõust ei taha taganeda," ütles Kokk.