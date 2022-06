Kantar Emor: Eesti 200 toetus kahanes ka juunis

Veidi pikemas ajalises vaates jätkus Eesti 200 toetuse langus, samas kasvas toetus uue valitsuse moodustamisel kaalukeeleks olevale Isamaale. ERR-i tellitud tellitud Kantar Emori küsitluse tulemused näitavad, et Reformierakonda toetas juunis 32 protsenti valijaist. Järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18 ja Keskerakond 15 protsendise toetusega. Parlamendivälise Eesti 200 toetus langes samuti 15 protsendile. Isamaa toetus tõusis mai 7 protsendilt 9 protsendile, mis on erakonna viimase kuue kuu parim tulemus. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus tõusis kuuga seitsmelt protsendilt kaheksale. Rohelisi toetas kolm protsenti valijaist. Kõige eelistatuim variant võimalikest võimuliitudest on Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon. See on valijate eelistustes kaks korda populaarsem, kui selle peamine alternatiiv - Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliit. Tõnu Karjatse rääkis küsitluse tulemustest Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogiga.