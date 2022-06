Kersna umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Umbusaldamiseks oli vaja vähemalt 51 riigikogu liikme häält. Üheksa kohal olnud saadikut jätsid hääletamata.

Poolt olid EKRE ja Keskerakonna fraktsiooni saadikud. Isamaast hääletas Kersna umbusaldamise poolt Tarmo Kruusimäe.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Martin Helme andis teisipäeval riigikogus üle umbusaldusavalduse haridus- ja teadusminister Liina Kersnale. Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 39 saadikut EKRE ja Keskerakonna fraktsioonist.

Keskfraktsiooni esindaja Marko Šorin ütles, et umbusaldamine algatati seetõttu, et Liina Kersna on riigihangete teostamise nõudeid rikkunud, tekitanud riigile majanduslikku kahju, loonud põhjendamatuid eeliseid ühele konkreetsele ettevõttele, halvendanud ettevõtluskliimat ja Eesti riigi mainet.

"Põhjendus, et soov on olnud hoida kooli avatuna, ei ole piisav, sest miski ei oleks takistanud teha veel mõned telefonikõned. Neid ei olnud nii palju ja need kaks-kolm telefonikõnet ei oleks kooli algust ohtu seadnud. Kokku sõlmiti ilma seadusekohast riigihangete menetlust korraldamata ehk riigihanke menetluse nõudeid rikkudes hankelepinguid üle 8,7 miljoni euro suuruses summas," rääkis Šorin.

"Riigihangete eesmärk on tagada maksumaksja raha säästlik ja efektiivne kasutamine. Haridus- ja teadusminister on selle põhimõtte vastu eksinud," sõnas Šorin.

Liina Kersna ütles neljapäeval riigikogu ees, et on teinud ministrina ausalt, pühendunult ja vastutustundega.

Vastates EKRE fraktsiooni liikme Kert Kingo küsimusele, kas minister on mõelnud ka ise tagasi astumisele, vastas Kersna, et teeb seda siis kui prokuratuur alustab uurimist.

"Loomulikult olen ma mõelnud ka tagasiastumisele ja kui prokuratuur otsustab, et nad alustavad uurimist, astun ma kohe tagasi," ütles Kersna.

Kersna sattus kriitika alla seoses oma tegevusega Covid-19 kiirtesthangete läbi viimisel. Hankeid analüüsinud rahandusministeerium algatas mai lõpus Kersna tegevuse kohta väärteomenetluse.

Liina Kersna on varem teemat kommenteerinud nii, et vaadates tagasi sündmuste käigule ja olukorrale, mis valitses seoses Covid-19 levikuga, oli otsus kiirtestide hangete osas põhjendatud ning koolide distantsõppele saatmine olnuks riigile kordi kallim kui kiirtestimine.