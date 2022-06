Seeder: Kersna ei peaks uues valitsuses haridusministrina jätkama

Seeder rääkis, et antud olukorras olnuks adekvaatne see, kui Kersna ise tagasi oleks astunud.

"Kui peaks jõudma ühel hetkel niikaugele, et hakatakse uut koalitsiooni moodustama ja hakatakse ka jagama ministripositsioone, siis see küsimus tõusetub uuesti päevakorda ja mina küll praegu ei näe, et Liina Kersna uues koalitsioonivalitsuses peaks jätkama," ütles Seeder ERR-ile.

Seeder rääkis, et selleks annab põhjust asjaolu, et tema sõnul ei ole Kersna aru saanud, kui suuri vigu ta on teinud ning mis on olnud nende tagajärjed maksumaksja rahale.

"Ja enamgi veel - ta on õigustanud neid tegusid, ta on maksnud näiteks kiirhangete eest vastutavale ametnikule, kes need hanked ebaõnnestunult läbi viis, preemiat ja leiab, et kõik need teod on põhjendatud," rääkis Seeder.

"Nii, et ma arvan, et kui üks valitsuse liige ei ole teinud piisavalt adekvaatseid järeldusi, siis minu arvates ei ole küll mõistlik, et see minister jätkab uues valitsuskoalitsioonis ja toob kaasa ka need pinged uude koalitsiooni. Seda ei ole küll vaja," lisas Seeder.

Seeder tõdes, et see küsimus võib laheneda kas sel viisil, et uues valitsuses läheb haridus- ja teadusministri portfell kellelegi teisele.

Riigikogu liikmed hakkavad neil minuteil hääletama haridus- ja teadusminister Liina Kersna umbusaldamise üle.