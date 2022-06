Peretoetuste eelnõu neljapäevane arutelu jäi pooleli

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul tegid Keskerakond ja EKRE ettepanku neljapäevase istungi lühendamiseks seetõttu, et riigikogul on ees pikk töökava ning erakond ei pea mõistlikuks aja kulutamist sisutühjade muudatusettepanekute hääletamisle.

Keskerakond ja EKRE tegid neljapäevasele istungile ettepaneku lõpetada see kell 10.30. Riigikogu hääletas istungi tööaja lühendamise poolt ja läbi hääletada jõuti kaks eelnõule laekunud muudatusettepanekut.

"Eelmine nädal me tegime ööistungi, tööpäev oli järjest 36 tundi, kus iga ettepaneku tagant tehti 10-minutiline vaheaeg. Suhteliselt rumal obstruktsioon. Viimased kaks korralist päeva parlamendis on mitu asja koos - esiteks pere- ja lastetoetuste eelnõu, Liina Kersna umbusaldus ja homme kell üheksa aktsiiside alandamise eelnõu. Väga palju asju on kokku tulnud," rääkis Karilaid.

Karilaidi sõnul Keskerakond peretoetuste eelnõu menetlemisel mingeid järeleandmisi ei tee. "Siin tuleb erinevate erakondadega kokku leppida, millal oleks võimalik teha täiendavaid erakorralisi riigikogu istungeid ja siis sellega edasi minna, vaikselt aga kindlalt," ütles ta.

"Tööaja ümbermängimised olid päri kõik viis erakonda," ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul oli ka Reformierakonnal soov, et haridus- ja teadusminister Liina Kersna umbusaldamine jõuaks päevakorda varem.

Keskerakond nõustus kompromissiga seetõttu, et ei pea pikka sisutühjade muudatusettepanekute hääletamist ööistungil mõistlikuks, sõnas Karilaid. "Me oleme tänaseks läbinud 150 muudatusettepanekut, 1000 on veel minna. Kas me jätkame seda tööd juulis-augustis kokkulepitud kuupäevadel, see ei muuda tegelikult asja olemust ega lõpptulemust. Oluline on see, et selle vastu võtame," ütles ta.

"Täna on meil üks erakond otsustanud võtta poliitilise protsessi juhtimise enda peale ja eks näeme, kui edukad nad selles on," sõnas Karilaid.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatati 54 riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme allkirjaga 12. mail. 30. mail läbis eelnõu täiskogus esimese lugemise. 1. juunil võtsid neli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikut oma allkirjad eelnõult tagasi.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon edastas sotsiaalkomisjonile umbes 2000 muudatusettepanekut perehüvitiste eelnõule, et peatada selle vastuvõtmine.