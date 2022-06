Valitsus kaotas Covid-tõendi nõude Eestisse sisenemisel

Terviseameti hinnangul ei ole praegu tõenäoline, et kolmandate riikide kodanike hulgas on nii märkimisväärsel hulgal nakatunuid, et see mõjutaks epidemioloogilist olukorda Eestis, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Riigipiiri ületamist reguleerinud korralduse kehtetuks tunnistamisega kaovad piirangud, mis puudutasid väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda, Šveitsi, Ühendkuningriiki, Andorrat, Monacot, San Marinot ja Vatikani saabuvaid kolmandate riikide kodanikke.

Covid-19-sse haigestumine on kogu maailmas langustrendis. Euroopa Liidu 27 liikmesriigist on Covidiga seotud reisipiirangutest loobunud 18 riiki, samuti Norra, Island, Šveits ja Ühendkuningriik.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab neljapäevase korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee. Korraldus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.