Macron, Scholz ja Draghi saabusid Ukrainasse ajaloolisele visiidile

"Oleme siin, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga ja külastada sõjapaika, kus on toime pandud massitapmisi," ütles Macron Kiievi raudteejaama saabudes ajakirjanikele. See külaskäik "on sõnum Euroopa ühtsusest Ukraina suunal ja toetusest nüüd ja tulevikus, kuna me teame, et lähinädalad saavad olema väga rasked," lisas Prantsuse president.

Kolme riigi liidrid suunduvad Kiievist selle lähedal asuvasse Irpini linna, mille Vene väed suures osas purustasid ning mille elanikke okupatsiooni ajal tapsid ja piinasid, enne kui Ukraina üksused nad linnast välja tõrjusid.

Euroopa Liidu kolme suurima majandusega riigi juhi ühisel visiidil on suur sümboolne tähtsus, eriti arvestades nädala pärast toimuvat Euroopa Ülemkogu, mis võib otsustada, kas anda Ukrainale ametlikult kandidaatriigi staatus. Seni ei ole teada, mis on Macroni, Scholzi ja Draghi positsioon selles küsimuses.

Kolmikuga liitub ka Rumeenia president Klaus Iohannis, kes saabus neljapäeval Kiievisse teist marsruuti mööda kui Poolast rongiga saabunud Macron, Scholz ja Draghi.