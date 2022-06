Itaalia võib olla võlakriisi lävel

Itaalia kümneaastase riigivõlakirja intressimäär on juba nii kõrge, et osa eksperte hoiatab uue eurokriisi eest.

Itaalia võlakirjade intressimäärade erinevus Saksamaa kümne aasta riigivõlakirjadega on sel aastal enam kui kahekordistunud, vahendas Helsingin Sanomat.

Veel detsembri keskel oli Itaalia kümne aasta riigivõlakirjade intressimäär alla ühe protsendi ja mai-juuni kandis kuni 3,2 protsenti. Selle nädala kolmapäeval jõudis võlakirjade intressimäär 4,066 protsendini.

Intressimäärade tõus Itaalia riigivõlal näitab rahaturgude muret Itaalia suhtes, mistõttu nõutakse suuremat laenude tootlust, et investorid oleksid nõus neid võlakirju ostma.

Hiljuti teatas Euroopa Keskpank, et alustab juulis intressimäärade tõstmist eurotsoonis valitseva inflatsiooni pidurdamiseks.

Soome tööpensionikindlustusseltsi Varma tegevjuhi Risto Murto hinnangul on järgmise eurokriisi verstapostid paika pandud.

Keskpanga inflatsioonivastased meetmed tabasid eelkõige võlgades riike, sh Itaaliat. Seetõttu on turgudel kerkinud küsimus, kas Itaalia peab intressitõusudele vastu.

Murto sõnul on spekulatsioonid Itaalia riigivõla kohta juba alanud ning keskpank peab kas otseselt või kaudselt kinnitama, et Itaalial ei lasta kokku kukkuda.

"Suhteliselt kiiresti peaks selguma, et Itaalia riigivõlakirjade turgu vajadusel toetatakse. Soomlaste jaoks on see vastumeelne, kuid loomulikult tuleb küsida, kas eurotsoonil on kasulik enne ränka kriisi sattuda ja alles seejärel vajalikke päästeoperatsioone teha. Võib juhtuda, et see viimane viis läheb eurotsoonile maksma rohkem kui sellele järeldusele jõudmine," hindas Murto teisipäeval.

Euroopa Keskpank peab võitlema kiireneva inflatsiooniga, tõstes intressimäärasid, kuid teisest küljest peab keskpank takistama ka ülemäärast riigivõlakirjade intressitõusu Itaalia-sugustes võlakoormaga riikides.