Holland tabas Vene sõjaväeluure agendi

Madalmaade luureteenistused andsid teada Vene sõjaväeluure (GRU) agendi tabamisest. Tabatud agent kasutas võltsitud Brasiilia isikudokumente, et reisida Brasiiliast Madalmaadesse.

GRU agent pidi alustama praktikat Rahvusvahelises kriminaalkohtus, mille käigus tal oleks olnud ligipääs kriminaalkohtu hoonetele ja süsteemidele, vahendas BBC.

Peale kinnipidamist saadeti mees lennuga Hollandist tagasi Brasiiliasse.

Madalmaade julgeolekuteenistus AIVD teatas, et juhul kui agent oleks rahvusvahelisele kriminaalkohtule ligi saanud, siis oleks ta peale info kogumise võinud värvata ka uusi allikaid.

AIVD avaldas samuti arvamust, et GRU agent oleks oma tegevuse kaudu saanud mõjutada ka Rahvusvahelise kriminaalkohtu kriminaalmenetlusi.

Agent teeskles, et ta on 1989. aastal sündinud Brasiilia kodanik Viktor Muller Ferreira. Tema tegelik nimi on Sergei Vladimirovitš Tšerkasov, kes sündis 1985. aastal.

Rahvusvaheline kriminaalkohus uurib praegu nii Vene vägede korda saadetud sõjakuritegusid Ukrainas kui ka sõjakuritegusid, mis juhtusid 2008. aasta Vene-Gruusia sõja raames.