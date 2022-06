Euroopa suurriikide liidrid avaldasid toetust Ukraina EL-i liikmesusele

Oluline 17. juunil kell 5.50:

- Euroopa suurriikide liidrid avaldasid Ukrainale toetust, et viimane peaks saama EL-i kandidaatriigi staatuse;

- Zelenski nimetas visiiti ajalooliseks;

- Suurbritannias kohtuvad Briti ettevõtjad Ukraina esindajatega, et arutada riigi infrastruktuuri ülesehitamist;

- USA välisministeeriumi teatel on veel kolmaski ameeriklane Ukrainas sõdides kadunuks jäänud; ministeerium kutsus Venemaad kohtlema oma sõjavange humaanselt.

Euroopa suurriikide liidrid külastasid Kiievit

Visiidi alguses kõlasid Kiievis õhusireenid, riigipead külastasid lähedalasuvat Irpini linna, mis sai suuri purustusi sõja alguses.

Pärast kõnelusi president Zelenskiga andsid Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Mario Draghi mõista, et Ukrainale tuleb tagada Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus. Tegu on sümboolse žestiga, mis muudaks Kiievile EL-ile lähedasemaks, kirjutab Reuters.

Visiidiga liitus ka Ukraina naaberriigi Rumeenia president Klaus Iohannis.

Scholz ütles, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamist nii kaua kuni vaja. "Ukraina kuulub Euroopa perekonda," sõnas ta.

Kohtumisel oli juttu ka sellest, kuidas ukrainlased lahinguväljal toime tulevad, eriti Severodonetskis, kus käivad praegu kõige raskemad lahingud. Ukraina ametnikud ütlesid, et lahingud nii ida- kui ka lõunarindel sõltuvad läänelt suurema abi saamisest. Eriti on vaja suurtükke, et vastu saada Venemaa suurele tulejõu eelisele.

"Hindame kõrgelt partnerite toetust, kuid ootame uusi saadetisi, eelkõige raskerelvastust, moodsaid raketisuurtükke ja raketitõrjesüsteeme," ütles Zelenski kõneluste järel.

Kõigi kolme suurriigi liidrid on sattunud ukrainlaste kriitika alla. Scholzi on pikalt arvustatud sellepärast, et ta lubab Ukrainale relvasaadetisi, kuid need ei jõua kohale; samuti ei soovi Saksamaa vähendada majanduslikke sidemeid Venemaaga. Macron põhjustas hiljaaegu pahameelt sellega, kui ütles ühes intervjuus, et Venemaad ei tohiks alandada.

Itaalia on varem välja pakkunud rahuplaani, mille puhul ukrainlased pelgavad, et neid survestatakse oma riigi territooriumi käest andma.

Pärast Kiievi kõnelusi ütles Macron, et Putiniga on vaja hoida mingit sorti suhtluskanalit.

Zelenski: see on ajalooline päev

Euroopa liidrite visiidi järel tehtud videopöördumises ütles Volodõmõr Zelenski, et tegu oli ajaloolise päevaga.

"Ukraina on tundnud nelja võimsa Euroopa riigi toetust. Itaalia, Rumeenia, Prantsusmaa ja Saksamaa on meiega. Kõik neli liidrit toetavad Ukraina Euroopa Liidu kandidatuuri. Loomulikult tuleb järgida kõiki asjakohaseid protseduure, kuid meie tänasel kohtumisel tehti suur samm edasi," rääkis Ukraina president. Ta lisas, et talle oli oluline kuulda liidritelt kinnitust, et sõja lõpp ja rahu sõlmimine peab olema täpselt selline nagu Ukraina seda näeb.

Zelenski tänas Itaaliat poliitilise toetuse, finants- ja kaitseabi eest. Rumeeniale on ta tänulik kaitseabi eest, samuti abi eest Ukraina kaupade, sealhulgas teravilja transiidil.

Ukraina president märkis, et Prantsusmaa lubas veel Caesari suurtükiväesüsteeme. Ka Saksamaa kinnitas tema sõnul õhutõrjesüsteemide pakkumist ja edasist toetust.

Suurbritannias arutatakse Ukraina ülesehitamist

Ukraina riigi ja firmade esindajad on reedel Suurbritannias, et arutada, kuidas Briti ettevõtted saavad aidata üles ehitada Kiievi olulist infrastruktuuri.

Briti kaubandusminister Anne-Marie Trevelyan püüab edendada koostööd Briti taristu-, energia- ja transpordiettevõtete ning Ukraina avalike ja eraorganisatsioonide vahel.

Suurbritannia on lubanud toetada Ukrainat majanduslikult, humanitaarabi ja sõjalise abiga, kokku umbes kolme miljardi dollari väärtuses.

Ka Euroopa Liit on teinud ettepaneku aidata Ukrainat pärast sõda üles ehitada.

Ajutiste viljahoidlatega tahetakse ära hoida varastamist

Ukraina piirile rajatavate ajutiste viljahoidlate eesmärk on vältida seda, et Venemaa varastab Ukraina vilja. Samuti tahetakse tagada, et talivilja saak ei läheks hukka, sest seda pole kuhugi ladustada, ütles USA põllumajandusminister Tom Vilsack neljapäeval.

Samas rõhutas ÜRO-s kõnelenud Vilsack, et Musta mere sadamatest kaubaliiklukse taastamine on kõige efektiivsem viis jätkata vilja ekspordiga. Ta kutsus Venemaad üles võtma ÜRO selleteemalisi kõnelusi tõsiselt.

"Me teame, et venelased on võtnud vilja Ukraina põllumeestelt. Seega kui me saame vilja riigist välja, väheneb kahju risk," rääkis Vilsack.

Venemaa on vilja varastamist eitanud, samas näitavad Maxari satelliidifotod, et Vene lipu all sõitvad laevad on viimased kuud vedanud Ukraina vilja Süüriasse.

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et Ukraina piiri äärde rajatakse ajutised viljahoidlad, et aidata vilja rohkem eksportida ja tegeleda kasvava ülemaailmse toidukriisiga. Vilsack ei täpsustanud, kuidas täpsemalt on USA selle plaaniga seotud.

Ukrainas on kadunud veel kolmaski ameeriklane

USA kutsus neljapäeval Venemaad üles kohtlema kinnipeetud ameerika sõduried, kes sõdisid ukrainlaste kõrval, kui sõjavange, keda koheldakse humaanselt.

USA välisministeerium teatas, et veel kolmaski ameeriklane on viimastel nädalatel Ukrainas kadunuks jäänud, lisaks varem teatatud kahele erusõjaväelasele, kelle väidetavalt võttis eelmisel nädalal kinni Vene sõjavägi.

"Venelastel on teatud kohustused ja Ukraina relvajõudude liikmeid – nende seas ka vabatahtlikke, kes võivad olla teiste riikide kodanikud – tuleb kohelda nagu sõjavange Genfi konventsiooni alusel," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Ta märkis, et sõjavangidele tuleb tagada nende staatusele vastav kohtlemine ja kaitse, see tähendab ka inimlikku kohtlemist ning õiglast kohtumõistmist.

USA Alabama osariigis elanud USA sõjaveteranide Alexander Drueke ja Andy Huynhi sugulased teatasid kolmapäeval, et kaotasid nendega ühenduse. Enne seda oli teada, et nad sõdisid ukrainlastega koos Vene piiri lähistel.