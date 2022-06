Lavrov BBC-le: Venemaa pole plekitu ega häbene

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles Briti ringhäälingule BBC antud pikemas intervjuus, et Ukrainasse tungimine oli ainus viis lääneriikidele näidata, et Ukraina liitumine NATO-ga on kuritegu.

"Me ei tunginud Ukrainasse," kordas Lavrov ajakirjanik Steve Rosenbergile Venemaa tõlgendust sõjast. "Me kuulutasime välja sõjalise erioperatsiooni, sest meil ei olnud mitte ühtegi teist moodust läänele selgeks teha, et Ukraina tirimine NATO-sse on kuritegu."

Lavrov kordas taas Kremli ametlikku sõnumit, et venelased vabastavad Ukrainat natsidest. Rosenberg tsiteeris seepeale üht ÜRO raportit, kus seisab, et Tšernihivi oblastis sundisid Vene sõdurid 360 elanikku, nende seas lapsi ja puuetega inimesi 28 päevaks koolimaja keldrisse, kus puudusid tualettruumid ja puhas vesi. Neis tingimustes suri 10 kõige eakamat inimest.

"Kas see on natside vastu võitlemine?" küsis ajakirjanik.

"Sellest on väga kahju," ütles Lavrov. "Aga on diplomaate, nagu ÜRO inimõiguste volinik, ÜRO peasekretär ja teised ÜRO esindajad, kellele avaldatakse läänest survet. Ja väga sageli neid kasutatakse ära, et võimendada lääne esitatud valeuudiseid."

"Venemaa ei ole plekitu. Venemaa on nagu ta on. Ja me ei häbene näidata, kes me oleme," ütles Lavrov.

Intervjuus tuli juttu ka Suurbritannia ja Venemaa suhetest, mille kohta ütles Lavrov, et manööverdamisruumi seal enam pole.

"Sest Johnson ja Truss mõlemad ütlevad avalikult, et Venemaa peab lüüa saama, peame suruma Venemaa põlvili. Hea küll siis, tehke seda!" viitas Vene välisminister Briti peaministrile ja välisministrile.

Lavrov süüdistas ka BBC-d, et see ei avaldanud "tõde" sellest, mis "tegelikult toimus" tsiviilelanikega separatistide käes olevatel aladel Ida-Ukrainas, kui Kiievi väed pommitasid kaheksa aastat tsiviilelanikke.

Rosenberg vastas seepeale, et BBC püüdis kuue aasta jooksul korduvalt separatistide käes olevatele aladele pääseda lugusid tegema, kuid neile ei antud kordagi selleks luba.