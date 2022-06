Iisrael koordineerib USA-ga õhulööke Süürias

Iisrael jagab USA-ga infot Süüria rünnakute kohta, et Iisraeli õhulöögid Süürias ei takistaks USA ISIS-e vastast missiooni.

Süüria lahinguväljal on nii kohalikke võitlejaid, Iraani toetatud grupeeringuid kui ka välisriikide relvajõude. Seetõttu koordineerib Iisrael salaja USA-ga mitmeid õhulööke Süürias, et vältida soovimatute sihtmärkide tabamist, vahendas The Washington Post.

Ameerika Ühendriikide ametiisikud on olnud Iisraeli rünnakute osas kidakeelsed. Iisrael soovib takistada Iraani relvade jõudmist Hezbollani Liibanonis ning vähendada Iraani toetatud võitlejate sõjalist võimekust Süürias.

USA soovib, et Iisraeli missioonid Süürias ei takistaks ameeriklaste pikaajalist võitlust ISIS-e vastu, kelle võitlejaid on veel Süürias.

Kahe riigi relvajõudude vahelisest koordineerimisest pole varasemalt teada antud, kuna Washingon soovib avalikult hoida distantsi Iisraeli rünnakutega Iraaniga seotud võitlejate vastu.

Ajalooliselt on Ameerika Ühendriigid püüdnud Lähis-Idas hoida lahus oma erisuhet Iisraeliga ning liitlassidemeid araabia riikidega. Kuna viimastel aastatel on ühiseks vastaseks muutunud Iraan, siis on ka Iisraeli ja araabia riikide suhted soojenenud.

USA fookuses on Iisraeli missioonid Ida-Süürias, mille rünnakutee möödub lähedalt USA sõjaväebaasile al-Tanf-is Süüria-Jordaania piiri ligidal, kus on ligikaudu 1000 USA sõdurit.

Väidetavalt on USA heaks kiitnud enamiku Iisraeli õhulööke Süürias. Ameerika Ühendriikide relvajõud siiski ei aita Iisraelil sihtmärke valida. Samuti ei koordineeri USA kõiki Iisraeli operatsioone Süürias, teatasid praegused ja endised USA ametiisikud.

Alates 2017. aastast on Iisrael teinud Süürias ja mujal Lähis-Idas üle 400 õhulöögi. Rünnakute eesmärk on nõrgendada Iraani ja Iraaniga seotud võitlejate võimekust sõda pidada juhuks kui kahe riigi vahel peaks suurem sõjaline konflikt tekkima.

Vähemalt kahel korral on USA palunud Iisraelil muuta oma rünnakuplaane. Ühel juhul pidi arvestama USA haaranguga Kirde-Süürias, mille raames tapeti ISIS-e juht Abu Bakr al-Baghdadi. Teisel juhul ründasid USA väed ISIS-e võitlejaid Eufrati jõe kaldal.

Iisrael suhtleb rünnakute osas samuti Venemaaga, kelle väed on Süürias Khmeimimi baasis.

Iisraeli relvajõudude esindaja ja USA kaitseministeerium keeldusid kommentaaridest.