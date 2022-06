Koalitsioonileping jaanipäevaks ilmselt valmis ei saa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa esimehed Lauri Läänemets ja Helir-Valdor Seeder on skeptilised selles, et koalitsioonileping jaanipäevaks kokku saaks. Mitmete teemadega ei ole koalitsioonikõnelustel veel kuhugi jõutud ning nädalavahetusel läbirääkimisi ei toimugi.

"Täna (reedel - toim.) me arutasime ära energia töörühma ettepanekud ja sealt tuleb veel arvutusi teha ja seda veel edasi arutada. Esmaspäeval arutame hariduse töörühma ettepanekuid. Ja loodetavasti teisipäeval või kolmapäeval jõuame sinna ka, kus me saame ka rahalistest mõjudest rääkima hakata," andis Läänemets ERR-ile ülevaate kõneluste edasisest käigust.

Läänemets rääkis, et eesmärgiks on küll võetud koalitsioonileping jaanipäevaks kokku panna, aga see sõltub sellest, kas kõik olulised asjad saavad sisse.

"Ma ütleks seda, et Isamaa on kõvasti enda asjadest rääkinud, sotsiaaldemokraatidel on teine lähenemine, me teeme seda pigem laua taga. Aga meil on päris mitmed asjad, millega me pole kuskile veel jõudnud. Ma 100 protsenti kindel ei ole, et me jaanipäevaks oleme kõiges kokku leppinud. See sõltub sellest, kas lõpuks on soovi raha ka leida nende asjade peale," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et reedel rohkem kõnelusi ei toimu. Samuti ei toimu neid laupäeval ega ka pühapäeva.

Seeder: ma ei kipu ministriks, aga ei karda ka vastutust

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et peab koalitsioonileppe kokku saamist enne jaanipäeva vähetõenäoliseks.

"Teemasid, mis on lahti, on nii palju, et paari kolme päeva jooksul ühisosani me ei jõua. Mõned valdkonnad on läinud väga detailseks," kommenteeris Seeder.

Ta rääkis, et kokku leppimiseks võib veel vaja minna viis päeva või ka 15 päeva.

Seeder ütles, et erakond ei ole veel ministriportfellide soovide küsimust arutanud, ega ka seda, kas ta sel korral ise valitsusse läheks. Seedri sõnul on selleks veel vara ja see tekitaks erakonnas asjatuid pingeid.

"See sõltub erinevatest asjadest, osapooltest, koalitsioonilepingust. Mõnel puhul on hea, kui erakondade esimehed on kõik valitsuses ühise laua taga, mõnel puhul on hea, kui keegi toetab parlamendist," ütles ta.

Ministriks minemist Seeder siiski ei välistanud. "Ma ei välista midagi. Olen olnud kahes valitsuses minister. Ma ei kipu vägisi ministriks, aga ei karda ka vastutust," rääkis Seeder.

Kuigi Isamaa ei hääletanud neljapäeval riigikogus haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) umbusaldamise poolt, ütles Seeder, et Kersna on oma tegevusega näidanud, et ta ei peaks uues valitsuses ministrina jätkama. ERR küsis Seedrilt, kas koalitsiooniläbirääkimiste ajal teisele erakonnale selliste ettepanekute tegemine läbirääkimistele lisapingeid ei tekita.

"Ei, ma ei usu, sest see seisukoht Liina Kersna suhtes on teada olnud Reformierakonnale juba enne kui koalitsiooniläbirääkimisi alustati. Ja et Isamaa oleks vahepeal oma seisukohta muutnud, ma usun, et seda ootust Reformierakonnal ei olnud," vastas Seeder.

Seeder märkis, et üldiselt on küll tavapärane, et igaerakond valib oma ministrid valitsusse ise, siis Kersna puhul on tegemist erandiga. "Tava ongi olnud nii, et kõik koalitsioonierakonnad määravad ise oma ministrid. Aga on ka erandeid. Liina Kersna juhtum on kindlasti Eesti poliitikas erand. Me oleme ka varem olnud kriitilised. Ma loodan, et kui nii kaugele jõutakse, et hakatakse ministrikohti jagama, siis lähtutakse tervest mõistusest ja moodustatakse valitsus, kus pingeid ei oleks," rääkis Seeder.