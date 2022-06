Läänemets kõnelustest: mitmete asjadega ei ole me veel kuhugi jõudnud

"Täna (reedel - toim.) me arutasime ära energia töörühma ettepanekud ja sealt tuleb veel arvutusi teha ja seda veel edasi arutada. Esmaspäeval arutame hariduse töörühma ettepanekuid. Ja loodetavasti teisipäeval või kolmapäeval jõuame sinna ka, kus me saame ka rahalistest mõjudest rääkima hakata," andis Läänemets ERR-ile ülevaate kõneluste edasisest käigust.

Läänemets rääkis, et eesmärgiks on küll võetud koalitsioonileping jaanipäevaks kokku panna, aga see sõltub sellest, kas kõik olulised asjad saavad sisse.

"Ma ütleks seda, et Isamaa on kõvasti enda asjadest rääkinud, sotsiaaldemokraatidel on teine lähenemine, me teeme seda pigem laua taga. Aga meil on päris mitmed asjad, millega me pole kuskile veel jõudnud. Ma 100 protsenti kindel ei ole, et me jaanipäevaks oleme kõiges kokku leppinud. See sõltub sellest, kas lõpuks on soovi raha ka leida nende asjade peale," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et reedel rohkem kõnelusi ei toimu. Samuti ei toimu neid laupäeval ega ka pühapäeva.