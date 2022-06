Hiina ehitas valmis kolmanda lennukikandja

Lennukikandjad on muutumas Hiina mereväe oluliseks osaks. Hiljuti valmis hiinlaste uus tüüp-003 lennukikandja Fujian. Uus laev on suuruselt lähedane USA mereväe Fordi ja Nimitz klassi lennukikandjatega, olles seega maailmas ainus, mis on ligilähedane USA lennukikandjate suurusklassile, vahendab Naval News.