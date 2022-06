Sõru jahisadam sai avarama basseini, uue kailõigu ja slipi

Sadamabassein kaevati avaramaks, mis tähendab rohkem ruumi liiklemiseks ja nii ka ohutumat sõitu sadamas. Lisaks rajati uus slipp ja ehitati üle 50 meetri uut kailiini, mis annab juurde kuni 15 kaikohta.

Sadama laienduse projekteeris EstKonsult ja selle ehitas AS Tariston.

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad võttis tööd ette, kuna Sõru jahisadamas kasvas uute kaikohtade

"Sõrul on väga tore kohalik kogukond veeliiklejaid, rannakalureid, siin on oma Sõru merekool, kust tulevad noored purjetajad, nende vanemad tihtilugu on paadiomanikud. Nii et siin on meie sadamatest kõige kiiremini kasvanud kaikohtade arvu vajadus. Teine asi on see, et külalisaluseid liigub samuti üha rohkem," lausus SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Liina Härm.