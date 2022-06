Nädalavahetus tuleb sajune

Reedene ilm pakkus veel suvist sooja, kuid järgnevad päevad mööduvad pigem sadude tähe all.

Ööl vastu laupäeva on taevas vaid üksikud pilved, kuid Lääne-Eestis hakkab vaikselt pilvisus tihenema. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 14 kraadi.

Hommikuks on pilvkate veelgi tihenenud ning saartele jõuab vihmasadu. Tuul on pöördunud lõunakaarde ja puhub kiirusega 4 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe on 14 ja 16 kraadi vahel.

Päev tuleb üksikute selgimistega ning aeg-ajalt sajab vihma. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadini.

Õhtu jätkub pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 16 vahele.

Pühapäev jätkub vihmasajuga ning päevane temperatuur jääb paar kraadi alla 20. Ka tuul tõuseb.

Esmaspäeval ilmapildis olulist muutust ei tule, kuid teisipäeval näitab küll juba selgemat taevast, endiselt säilib siiski ka hoovihmavõimalus. Pisut soojema ning kuivema ilma toob alles kolmapäev, kus päevane õhusoe kerkib 20 kraadi juurde tagasi.