Oluline 18. juunil kell 9.05:

- Kuleba kutsus üles läänt sanktsioone hoidma;

- Venelased pommitasid Lõssõtšanski linna, on mitmeid hukkunuid, linnast välja viiv maantee on hävitatud;

- Leedu blokeerib suure osa raudteetransporti Kaliningradi;

- Severodonetskis püütakse kokku leppida relvarahu, et saaks evakueerida tsiviilelanikke Azoti keemiatehasest;

- Ukraina tabas lääne rakettidega Vene puksiirlaeva.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel ei ole laupäeva hommikuks olukord Volõõnia, Polesje ja Siverskõi suundadel oluliselt muutunud.

Harkivis proovivad Vene väed takistada Ukrainal ligipääsu piirini. Varustusteede taastamiseks plaanib Venemaa panna maha lisarööpaid.

Vene väed avasid Harkivi oblastis ka tule tsiviilinfrastruktuuri pihta.

Jätkuvad rünnakud Slovjanskile. Vene väed on süsteemselt pommitanud Slovjanski lähedasi külasid. Lahingud jätkuvad.

Donetskis on Vene väed keskendnud Severodonetski ja Bahmuti suundadele. Severodonetskis jätkub suurtükituli ja raketirünnakud.

"Lahingud Severodonetski eest jätkuvad. Taktikalise olukorra parandamiseks proovisid vaenlase üksused korraldada rünnakuid väljaspool linna, kuid nad ebaõnnestusid," teatas peastaap.

Ukraina relvajõudude rünnakus kandsid Vene soomusjalaväeüksused tugevaid kaotusi ning pidid lahinguvõimekuse taastamiseks positsioonidelt tagasi tõmbama.

Relvajõudude teatel hävitasid Ukraina väed viimase ööpäevaga 30 ühikut Vene vägede relvastusest ja varustusest. Samuti on relvajõudude teatel kasvamas desertööride hulk Vene vägedes.

Ukraina tabas lääne rakettidega Vene puksiirlaeva

Ukraina teatel tabasid nende väed USA Harpoon rakettidega Vene mereväe puksiirlaeva Mustal merel. See on esimene kord, kui Ukraina väed on tabanud Vene laeva lääne relvastusega.

Laev transportis Vene sõdureid, relvi ja laskemoona Vene okupeeritud Maosaarele, teatas Ukraina merevägi.

Venemaa kaitseministeerium pole Ukraina teadet kommenteerinud.

Ukraina sõjavägi avaldas rünnakust ka video.

Rünnakus Lõssõtšanskile on mitmeid hukkunuid

Vene väed korraldasid ägederünnak Lõssõtšanski linna vastu, milles hukkus mitmeid inimesi ning pommitamise järel on linnast välja viiv maantee läbimatu.

Luhanski oblasti juhi Serhi Haidai sõnul on Lõssõtšansk endiselt täielikult Ukraina vägede kontrolli all.

Lõssõtšansk asub Severodonetskist, kus on nädalaid käinud rasked lahingud, teisel pool jõge.

Kuleba kutsus läänt üles sanktsioone hoidma

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus läänt üles mitte soovitama vastuvõetamatutel tingimustel rahuleppeid, vastuseks Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni väljaütlemistele.

Kuleba kirjutas ajakirjas Foreign Policy, et peaks lääs toetama Ukrainat ja mitte vaid relvaabiga, vaid hoides ja suurendades sanktsioone Venemaale.

"Lääs ei saa lubada kurnatust sanktsioonidest, olenemata nende majanduslikust hinnast," kirjutas ta. "On selge, et Putini tee läbirääkimiste laua taha peitub vaid sõjalises lüüasaamises."

Leedu blokeerib suure osa raudteetransporti Kaliningradi

Leedu teatas, et blokeerib lääne sanktsioonide tõttu suure osa kaupade raudteetranspordist Kaliningradi.

Kaliningradi kuberneri Anton Alihhanovi sõnul puudutab piirang ligi poolt kaupadest, mida läbi Leedu Kaliningradi imporditakse ja sealt eksporditakse.

"Me peame seda väga tõsiseks rikkumiseks Kaliningradi õigusele vabaks kaubanduseks," ütles ta ja lisas, et võimud avaldavad survet meetmetest loobumiseks.

Sanktsioonid mõjutavad ehitusmaterjalide, tsemendi ja metallitoodete transporti.

Leedu raudtee ega välisministeerium pole otsust kommenteerinud.

Ukraina ametiisikute sõnul käivad kõnelused relvarahu saavutamiseks Severodonetskis

Ukrainlased otsivad viise tsiviilelanike evakueerimiseks Azoti keemiatehasest ja praegu käivad venelase ja ukrainlaste vahel kõnelused.

Venemaa teatas eelmine nädal, et on valmis kokku leppima evakuatsioonikoridori tsiviilelanike evakueerimiseks Severodonetskist.

Vene väed on varem korduvalt rünnanud mitmeid kokkulepitud evakuatsioonikoridore.