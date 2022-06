Luhanski kuberner: Venemaa viib Severodonetskisse kõik oma reservid

Oluline 18. juunil kell 20.05:

- Luhanski oblasti kuberneri sõnul viib Venemaa lähipäevil Severodonetski linna suurel hulgal reserve juurde;

- Ukraina ja Venemaa vahetasid vange;

- Saksa politsei uurib sadu võimalikke Vene vägede toime pandud sõjakuritegusid Ukrainas;

- Krõvõi Rihi linn jäi raketirünnaku alla;

- Ukraina president külastas Mõkolajivi linna;

- Kuleba kutsus üles läänt sanktsioone hoidma;

- Venelased pommitasid Lõssõtšanski linna, on mitmeid hukkunuid, linnast välja viiv maantee on hävitatud;

- Leedu blokeerib suure osa raudteetransporti Kaliningradi;

- Severodonetskis püütakse kokku leppida relvarahu, et saaks evakueerida tsiviilelanikke Azoti keemiatehasest;

- Ukraina tabas lääne rakettidega Vene puksiirlaeva.

Luhanski kuberner: Venemaa viib Severodonetskisse reserve juurde

Venemaa saadab teistest lahingupiirkondadest suurel hulgal reservväelasi Severodonetskisse, et püüda saada täielik kontroll idarindel oleva linna üle, ütles Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai laupäeval.

"Täna, homme või ülehomme paiskavad nad sinna kõik reservid, mis neil on," ütles Haidai Ukraina riigitelevisioonis.

Tema sõnul on Vene sõjaväelasi linnas juba niigi väga palju. "Neid on kriitiline mass," sõnas ta.

Haidai lisas, et Vene vägede kontrolli all on juba enamik, kuid mitte kõik Severodonetski linnast.

Ukraina ja Venemaa vahetasid taas vange

Ukraina kaitseluure direktoraadi teatel sai Ukraina vangide vahetuse käigus tagasi viis tsiviilelanikku. Nad ei öelnud, kas vahetatud venelased olid võitlejad või tsiviilelanikud.

Direktoraat selgitas, et neli viiest Ukraina tsiviilelanikust võeti vangi ajal, mil Venemaa okupeeris ajutiselt Kiievi oblastis mõnda piirkonda.

Direktoraat lisas, et vahetuse käigus saadi venelastelt tagasi ühe Ukraina tsiviilisiku surnukeha.

Saksa politsei uurib sadu Vene vägede võimalikke sõjakuritegusid Ukrainas

Saksa föderaalpolitsei uurib sadu võimalikke Vene vägede toime pandud sõjakuritegusid Ukrainas. Politsei sõnul on nad saanud vihjeid, mis puudutavad nii poliitikuid kui ka sõjaväeametnikke.

"Meie selge eesmärk on tuvastada julmuste eest vastutavad isikud, tõestada läbi uurimise nende tegevust ja tuua nad kohtu ette," ütles Saksa föderaalpolitsei juht Holder Münch Welt am Sonntagile.

Tema sõnul võidakse Saksa uurijad saata Ukrainasse, kuid selleks on vaja rahvusvahelist mandaati.

Ukraina teatas mais, et alates 24. veebruarist on teada antud 15 000 võimalikust sõjakuriteost.

Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova ütles, et siiani on tuvastatud umbes 600 kahtlustatavat, nende seas on nii kõrgeid sõjaväelasi, poliitikuid kui ka Venemaa propagandaagente.

Venemaa on eitanud tsiviilelanike ründamist ja sõjakuritegudega seotust.

Zelenski külastas Mõkolajivi linna

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas riigi lõunaosas asuvat Mõkolajivi linna.

Presidendi kantselei teatas visiidist laupäeval, kuid ei täpsustanud, millal visiit ise toimus.

"President käis vaatamas Mõkolajivi oblastivalitsuse hoonet, mis Vene vägede korraldatud raketirünnakus hävis," seisis kantselei teates.

Zelenski kohtus Mõkolajivi oblasti juhtidega, sealhulgas kuberner Vitali Kimiga. Nad arutasid majanduse olukorda, veevarustuse taastamist ning põllumajanduse olukorda.

"Erilist tähelepanu pöörati ohtudele maalt ja merelt. Me ei lõpeta võidu nimel töötamist," sõnas president.

Vene väed ründavad Mõkolajivi linna regulaarselt suurtükkide ja rakettidega. Reedel sai järjekordses rünnakus linnale surma kaks ja vigastada 20 inimest.

Krõvõi Rihi tabasid raketid

Laupäeval tabasid Ukraina keskosas asuvat Krõvõi Rihi linna raketid, teatasid kohalikud võimud.

Rünnak tõi kaasa vähemalt kaks inimohvrit.

Rünnakus hävinud hooned Lõssõtšanskis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Johnson: me peame jätkama Ukrainale toetuse näitamist

Briti peaministri Boris Johnsoni sõnul on oluline, et Suurbritannia jätkab Ukrainale pikaajaliselt toetuse näitamist, hoiatades, et sõja kestes kerkivad üles märgid väsimusest.

"Venelased liiguvad tollhaaval edasi ja on oluline, et me näitaksime välja, mida me teame tõena, et Ukraina saab võita ja võidab," ütles Johnson naastes visiidilt Kiievisse.

Mõned Johnsoni erakonnakaaslased on peaministrit kritiseerinud, et otsustas visiidi kasuks Kiievisse ja jättis külastamata Põhja-Inglismaal peetud konverentsi.

"Kui väsimus Ukraina osas hakkab võimust võtta, siis on väga oluline näidata, et meie toetus neile on pikaajaline ja me anname neile strateegilise vastupidavuse, mida nad vajavad," ütles Johnson.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 33 350 (võrdlus eelmise päevaga +200);

- tankid 1465 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 3573 (+10);

- lennukid 216 (+1);

- kopterid 180 (+0);

- suurtükisüsteemid 739 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 233 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 98 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 594 (+1);

- tiibraketid 129 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2513 (+17);

- laevad / paadid 14 (+1);

- eritehnika 55 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti, Slovjanski ja Krõvõi Rihi piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Vene meedia: 77 Donetski kaevurit jäid pommitamise tõttu kaevandusse lõksu

Vene meedia teatel jäid Donetskis jäid pommitamise tõttu söekaevandusse lõksu 77 kaevurit, peale seda kui elektriühendus kaevanduses katkes. Reutersil ei õnnestunud väidet kontrollida.

Briti luure: Vene väed liiguvad Izjumist edasi lõunasse

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on Venemaa viimase kahe ööpäeva jooksul suurendanud oma jõupingutusi Izjumist lõuna poole liikumisel eesmärgiga liikuda edasi Donetski oblastis.

Alates teisipäevast on Vene võimud väitnud, et proovivad luua humanitaarkoridori, et evakueerida tsiviilelanikke Severodonetskist. Venemaa kasutab lubadust humanitaarkoridoridest manipulatsiooniks ning on varem saatnud inimesi nende kaudu sunniviisiliselt Venemaale.

Severodonetski elanikud on humanitaarkoridoride osas tõenäoliselt kahtlevad, kuna linna siseneva silla hävitamise järel viiks väljapääsukoridor neid sügavamale Venemaa okupeeritud territooriumile.

Lahingud Severodonetski eest jätkuvad

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel ei ole laupäeva hommikuks olukord Volõõnia, Polesje ja Siverskõi suundadel oluliselt muutunud.

Harkivis proovivad Vene väed takistada Ukrainal ligipääsu piirini. Varustusteede taastamiseks plaanib Venemaa panna maha lisarööpaid.

Vene väed avasid Harkivi oblastis ka tule tsiviilinfrastruktuuri pihta.

Jätkuvad rünnakud Slovjanskile. Vene väed on süsteemselt pommitanud Slovjanski lähedasi külasid. Lahingud jätkuvad.

Donetskis on Vene väed keskendnud Severodonetski ja Bahmuti suundadele. Severodonetskis jätkub suurtükituli ja raketirünnakud.

"Lahingud Severodonetski eest jätkuvad. Taktikalise olukorra parandamiseks proovisid vaenlase üksused korraldada rünnakuid väljaspool linna, kuid nad ebaõnnestusid," teatas peastaap.

Ukraina relvajõudude rünnakus kandsid Vene soomusjalaväeüksused tugevaid kaotusi ning pidid lahinguvõimekuse taastamiseks positsioonidelt tagasi tõmbama.

Relvajõudude teatel hävitasid Ukraina väed viimase ööpäevaga 30 ühikut Vene vägede relvastusest ja varustusest. Samuti on relvajõudude teatel kasvamas desertööride hulk Vene vägedes.

Ukraina tabas lääne rakettidega Vene puksiirlaeva

Ukraina teatel tabasid nende väed USA Harpoon rakettidega Vene mereväe puksiirlaeva Mustal merel. See on esimene kord, kui Ukraina väed on tabanud Vene laeva lääne relvastusega.

Laev transportis Vene sõdureid, relvi ja laskemoona Vene okupeeritud Maosaarele, teatas Ukraina merevägi.

Venemaa kaitseministeerium pole Ukraina teadet kommenteerinud.

Ukraina sõjavägi avaldas rünnakust ka video.

Rünnakus Lõssõtšanskile on mitmeid hukkunuid

Vene väed korraldasid ägederünnak Lõssõtšanski linna vastu, milles hukkus mitmeid inimesi ning pommitamise järel on linnast välja viiv maantee läbimatu.

Luhanski oblasti juhi Serhi Haidai sõnul on Lõssõtšansk endiselt täielikult Ukraina vägede kontrolli all.

Lõssõtšansk asub Severodonetskist, kus on nädalaid käinud rasked lahingud, teisel pool jõge.

Kuleba kutsus läänt üles sanktsioone hoidma

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus läänt üles mitte soovitama vastuvõetamatutel tingimustel rahuleppeid, vastuseks Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni väljaütlemistele.

Kuleba kirjutas ajakirjas Foreign Policy, et peaks lääs toetama Ukrainat ja mitte vaid relvaabiga, vaid hoides ja suurendades sanktsioone Venemaale.

"Lääs ei saa lubada kurnatust sanktsioonidest, olenemata nende majanduslikust hinnast," kirjutas ta. "On selge, et Putini tee läbirääkimiste laua taha peitub vaid sõjalises lüüasaamises."

Leedu blokeerib suure osa raudteetransporti Kaliningradi

Leedu teatas, et blokeerib lääne sanktsioonide tõttu suure osa kaupade raudteetranspordist Kaliningradi.

Kaliningradi kuberneri Anton Alihhanovi sõnul puudutab piirang ligi poolt kaupadest, mida läbi Leedu Kaliningradi imporditakse ja sealt eksporditakse.

"Me peame seda väga tõsiseks rikkumiseks Kaliningradi õigusele vabaks kaubanduseks," ütles ta ja lisas, et võimud avaldavad survet meetmetest loobumiseks.

Sanktsioonid mõjutavad ehitusmaterjalide, tsemendi ja metallitoodete transporti.

Leedu raudtee ega välisministeerium pole otsust kommenteerinud.

Ukraina ametiisikute sõnul käivad kõnelused relvarahu saavutamiseks Severodonetskis

Ukrainlased otsivad viise tsiviilelanike evakueerimiseks Azoti keemiatehasest ja praegu käivad venelase ja ukrainlaste vahel kõnelused.

Venemaa teatas eelmine nädal, et on valmis kokku leppima evakuatsioonikoridori tsiviilelanike evakueerimiseks Severodonetskist.

Vene väed on varem korduvalt rünnanud mitmeid kokkulepitud evakuatsioonikoridore.