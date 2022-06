Itaalia põud ähvardab viljasaaki ja elektrivarustust

Itaaliat on tabanud aastakümnete suurim põud, riigi pikima jõe Po veetase on 70 aasta madalaimal tasemel, mis ähvardab nii viljasaaki, kui tõstab voolukatkestuste tõenäosust.

Üle Euroopa on tänavune suvi kuivem, kuid kõige tugevamalt on põud tabanud Po jõge. Mitmed vihmata kuud ja tavapärasest varem lõppenud sula Alpides on jätnud jõesängi servad tühjaks, kirjutab Bloomberg.

Madala veetaseme tõttu on ka Itaalia hüdroelektrijaamade reservuaarid ajalooliselt madalal tasemel. Hüdroenergiast toodetakse tavaliselt 15 protsenti riigi vajaminevast elektrist. Tänavu on seda poole võrra vähem kui mullu.

Samuti on madala veetaseme tõttu hakanud merevesi jõe suudmest üles liikuma ning ähvardab piirkonna veevarustust.

Põhja-Itaalias toodetakse ligikaudu 93 protsenti Itaalia riisist ning põua tõttu võib tänavune saak väikseks jääda.