Oluline 19. juunil kell 17.10:

- Ukraina siseministeeriumi ametniku sõnul tahab Venemaa muuta Harkivi rindelinnaks.

- Briti luure andmetel pole viimane ööpäev Ukraina idaosas rindejoonel olulisi muutusi toonud.

- Vene väed ründasid nädalavahetusel Severodonetskit ja linnast väljaspool asuvaid piirkondi; Meltokines olid nende rünnakud edukad.

- Luhanski oblasti kuberneri Serhii Haidai sõnul keelduvad tsiviilisikud Azoti tehasest evakueerumast, kuigi neile on võimalusi pakutud.

- Luhanski oblasti kuberneri sõnul ei ole Severodonetsk veel täielikult Vene kontrolli all.

Ukraina siseministeerium: Venemaa tahab muuta Harkivi rindelinnaks

Ukraina siseministri nõunik Vadõm Denõssenko ütles, et olukord Ukraina suuruselt teisest linnast Harkivist põhja pool on keeruline, kuna Vene väed üritavad liikuda lähemale, et taas linna pommitada.

"Venemaa püüab muuta Harkivi rindelinnaks," ütles Denõssenko Ukraina riigitelevisioonile.

Briti luure: rindejoonel olulisi muutusi pole olnud

Suurbritannia kaitseministeerium ütleb oma värskeimas luureülevaates, et Venemaa ja Ukraina on jätkanud suurtükirünnakuid Severodonetski põhja-, ida- ja lõunaaladele, kuid rindejoonel on vähe muutusi.

Brittide hinnangul on Donbassis võitleva mõlema poole lahinguüksuste moraal kõikuv ning Ukraina jõududest on olnud viimastel nädalatel tõenäoliselt deserteerumisi. Samas on Briti luure andmetel juhtumeid, kus Vene üksused keelduvad korraldustest ning jätkuvad ka relvastatud vastasseisud ohvitseride ja nende sõjaväelaste vahel.

Brittide väitel on Vene võimudel sõjaväe teisitimõtlejatele juriidilise surve avaldamisega tõenäoliselt raskusi, kuna Venemaa kirjeldab oma vägede kohalolekut Ukrainas "sõjalise erioperatsioonina", mitte sõjana.

Venelaste moraal on Briti luure hinnangul madal kehva juhtimise, suurte kaotuste, lahingustressi, kehva logistika ja palgaprobleemide tõttu, samuti seetõttu, et üksuste roteerumine lahinguväliselt on piiratud. Üks põhjus on brittide hinnangul ka see, et sõja eesmärgid tekitavad Vene sõdurites jätkuvalt segadust.

Ukraina väed lõid tagasi mõned venelaste rünnakud

Ukraina väed on edukalt tagasi löönud Venemaa rünnakud idaosas asuva Severodonetski linna lähedal asuvatele küladele, kus verised lahingud on kestnud nädalaid, teatas Kiievi relvajõudude esindaja pühapäeval.

"Meie üksused lõid rünnaku Toškivka piirkonnas tagasi," teatas Ukraina armee esindada Facebookis. "Vaenlane on taganenud ja koondub ümber."

Severodonetsk on Ukraina ametnike sõnul suuremas osas, kuid mitte täielikult Venemaa kontrolli all, teatas AFP.

"Kõik venelaste avaldused, et nad kontrollivad Severodonetski, on valed. Tõepoolest, nad kontrollivad enamikku linnast, kuid nad ei kontrolli seda täielikult," ütles kohalik kuberner Sergii Haidaii pühapäeval Telegramis.

ÜRO hoiatas sel nädalal, et Donbassi idaosas Severodonetskisse alles jäänud tsiviilelanikel on otsas puhas vesi ja toit ning puudub kanalisatsioon.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 33 600 (võrdlus eelmise päevaga +250);

- tankid 1468 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 3577 (+5);

- lennukid 216 (+0);

- kopterid 181 (+1);

- suurtükisüsteemid 745 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 235 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 98 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 598 (+4);

- tiibraketid 130 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2523 (+10);

These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of June 19, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Fkn6ZFDrwg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 19, 2022

Stoltenberg: lääne kannatusi ei saa võrrelda Ukrainaga

Stoltenberg ütles pühapäeval Saksa ajalehele Bild am Sonntag, et Ukraina vägedele tipptasemel relvastuse tarnimine suurendab võimalust vabastada Donbassi idaosa Venemaa kontrolli alt. "Peame valmistuma selleks, et see võib võtta aastaid. Me ei tohi Ukraina toetamisest loobuda," ütles ta. "Isegi kui kulud on kasvavad - ja mitte ainult sõjalisele toetusele, vaid ka energiale- ja toidule."

Kuid seda ei saa võrrelda hinnaga, mida ukrainlased peavad iga päev paljude eludega maksavad, lisas Stoltenberg. "Ja kui Putin õpib sellest sõjast, et ta võib lihtsalt jätkata samamoodi nagu pärast 2008. aasta sõda Gruusias ja Krimmi okupeerimist 2014. aastal, siis maksame palju kõrgemat hinda," sõnas Stoltenberg Bild am Sonntagile.

Stoltenberg ütles ka, et NATO ei näe Venemaa tuumajõududes kõrgemat valmisolekut. "Sellegipoolest on Venemaa ähvardamine tuumarelvaga ohtlik ja vastutustundetu. Putin peab teadma, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada. Meie selge sõnum Venemaale: NATO kaitseb kõiki liikmesriike," ütles Stoltenberg lehele.

Reedel Kiievit külastanud Briti peaminister Boris Johnson ütles Briti ajalehe Sunday Times arvamusloos sarnaselt Stoltenbergile, et tuleb valmistuda pikaks sõjaks.

"Aeg on oluline tegur," ütles Johnson. "Kõik sõltub sellest, kas Ukraina suudab tugevdada oma võimet kaitsta oma pinda kiiremini, kui Venemaa suudab oma ründevõimet uuendada."

Laupäeval ajakirjanikega rääkides rõhutas Johnson vajadust vältida "Ukraina väsimust" ja Vene vägede "toll tolli haaval edasi liikumist", ja et liitlased näitaksid ukrainlastele, et nad on neid pikka aega toetamas.

Ukraina sõdurid viivad USA-st tarnitud haubitseri M777 positsioonile Ida-Donbassis. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Efrem Lukatsky

Zelenski: kõik, mis on meie, võtame tagasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis oma pühapäeva varahommikuses videopöördumises, kuidas ta külastas sõdureid Kiievist umbes 550 km lõuna pool asuvas Mõkolajivis ehk lõunarindel. "Rääkisin meie kaitsjatega – sõjaväe, politsei, riigikaitsega," ütles ta Telegrami videos, mis oli jäädvustatud liikuvas rongis.

"Nende meeleolu on vankumatu: nad ei kahtle meie võidus," ütles Zelenski. "Me ei anna lõunaalasid kellelegi ja kõik, mis on meie, võtame tagasi."

Zelenski büroo teatas, et president on külastanud ka rahvuskaarti Odessa lõunapiirkonnas Mõkolajivist läänes. Reiside aega ei avaldatud.

Zelenski on pärast Venemaa sissetungi viibinud peamiselt Kiievis, kuigi viimastel nädalatel on ta ette teatamata külastanud Harkivi ja kahte lahingute läheduses asuvat idapoolset linna.

Venemaa rünnakud intensiivistusid

Severodonetsk, mis on Moskva pealetungi peamine sihtmärk Luhanski idapiirkonna üle täieliku kontrolli haaramiseks, oli laupäeval taas tugeva suurtüki- ja raketitule all. Vene väed ründasid tööstuslinnast väljaspool asuvaid piirkondi, teatasid Ukraina sõjaväelased.

Ukraina relvajõudude kindralstaap tunnistas, et nende väed said Severodonetskist kagus asuvas Metolkine asulas sõjalise tagasilöögi.

"Kahuritule ja pealetungi tulemusena oli vaenlane Metolkine külas osaliselt edukas," teatas kindralstaap laupäeva hilisõhtul sotsiaalmeedia postituses.

Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai viitas samuti "rasketele lahingutele" Metolkines.

Haidai: Tsiviilisikud keelduvad Azotist evakueerumast

"Tsiviilisikud keelduvad Severodonetskis asuvast Azoti keemiatehasest eakueerumast. "Palusime oma rahvuskaardil nende tsiviilisikutega video salvestada. Meil on palju kaadreid, kus inimestele pakutakse evakueerimist, kuid nad ei taha seda teha," kirjutas Haidai sotsisaalmeedias.