NATO juht: sõda Ukrainas võib kesta aastaid

Oluline 19. juunil kell 7.00:

- Vene väed ründasid nädalavahetusel Severodonetskit ja linnast väljaspool asuvaid piirkondi; Meltokines olid nende rünnakud edukad.

- Luhanski oblasti kuberneri Serhii Haidai sõnul keelduvad tsiviilisikud Asoti tehasest evakueerumast, kuigi neile on võimalusi pakutud.

Stoltenberg ütles pühapäeval Saksa ajalehele Bild am Sonntag, et Ukraina vägedele tipptasemel relvastuse tarnimine suurendab võimalust vabastada Donbassi idaosa Venemaa kontrolli alt. "Peame valmistuma selleks, et see võib võtta aastaid. Me ei tohi Ukraina toetamisest loobuda," ütles ta. "Isegi kui kulud on kasvavad - ja mitte ainult sõjalisele toetusele, vaid ka energiale- ja toidule."

Kuid seda ei saa võrrelda hinnaga, mida ukrainlased peavad iga päev paljude eludega maksavad, lisas Stoltenberg. "Ja kui Putin õpib sellest sõjast, et ta võib lihtsalt jätkata samamoodi nagu pärast 2008. aasta sõda Gruusias ja Krimmi okupeerimist 2014. aastal, siis maksame palju kõrgemat hinda," sõnas Stoltenberg Bild am Sonntagile.

Stoltenberg ütles ka, et NATO ei näe Venemaa tuumajõududes kõrgemat valmisolekut. "Sellegipoolest on Venemaa ähvardamine tuumarelvaga ohtlik ja vastutustundetu. Putin peab teadma, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada. Meie selge sõnum Venemaale: NATO kaitseb kõiki liikmesriike," ütles Stoltenberg lehele.

Reedel Kiievit külastanud Briti peaminister Boris Johnson ütles Briti ajalehe Sunday Times arvamusloos sarnaselt Stoltenbergile, et tuleb valmistuda pikaks sõjaks.

"Aeg on oluline tegur," ütles Johnson. "Kõik sõltub sellest, kas Ukraina suudab tugevdada oma võimet kaitsta oma pinda kiiremini, kui Venemaa suudab oma ründevõimet uuendada."

Laupäeval ajakirjanikega rääkides rõhutas Johnson vajadust vältida "Ukraina väsimust" ja Vene vägede "toll tolli haaval edasi liikumist", ja et liitlased näitaksid ukrainlastele, et nad on neid pikka aega toetamas.

Venemaa rünnakud intensiivistusid

Severodonetsk, mis on Moskva pealetungi peamine sihtmärk Luhanski idapiirkonna üle täieliku kontrolli haaramiseks, oli laupäeval taas tugeva suurtüki- ja raketitule all. Vene väed ründasid tööstuslinnast väljaspool asuvaid piirkondi, teatasid Ukraina sõjaväelased.

Ukraina relvajõudude kindralstaap tunnistas, et nende väed said Severodonetskist kagus asuvas Metolkine asulas sõjalise tagasilöögi.

"Kahuritule ja pealetungi tulemusena oli vaenlane Metolkine külas osaliselt edukas," teatas kindralstaap laupäeva hilisõhtul sotsiaalmeedia postituses.

Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai viitas samuti "rasketele lahingutele" Metolkines.

Haidai: Tsiviilisikud keelduvad Azotist evakueerumast

"Tsiviilisikud keelduvad Severodonetskis asuvast Azoti keemiatehasest eakueerumast. "Palusime oma rahvuskaardil nende tsiviilisikutega video salvestada. Meil on palju kaadreid, kus inimestele pakutakse evakueerimist, kuid nad ei taha seda teha," kirjutas Haidai sotsisaalmeedias.