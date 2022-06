Johnson: lääs peab pikas sõjas närvi säilitama

Johnson kutsus Suurbritannia liitlasi üles tagama, et Ukrainal oleks "strateegiline vastupidavus ellujäämiseks ja lõpuks sõja võitmiseks".

Artiklis, mille Johnson kirjutas reedel Kiievist Volodõmõr Zelenskiga kohtumiselt naastes ajalehele The Sunday Times, ütles ta: "Aeg on praegu ülioluline tegur. Kõik sõltub sellest, kas Ukraina suudab tugevdada võimet kaitsta oma pinda kiiremini, kui Venemaa suudab oma ründevõimet uuendada. Meie ülesanne on teha, et aeg mängiks Ukraina kasuks".

Läänele suunatud pöördumises esitas Johnson neljapunktilise plaani, kuhu kuulus ka ettepanek pakkuda Ukrainale pidevat rahastamist ja tehnilist abi, mida peaks jätkama aastaid ja vajadusel suurendama.

Johnson on osa Zelenskit toetavast rahvusvahelisest koalitsioonist, kuid see hakkab näitama murdumise märke. Mõned liitlased on väljendanud muret pikaleveninud sõja mõju pärast nii Ukrainale ja selle ühiskonnale kui ka nende endi majandustele. Johnson on aga seisukohal, et Ukrainas kiire lahenduse otsimine läheb kalliks maksma.

Ta kirjutas: "Kujutage korraks ette, et Vladimir Putini nägemused võidust täituvad. Oletame, et tal on vabadus hallata kõiki Ukraina alasid, mida praegu kontrollivad Vene väed. Mis siis, kui keegi poleks liigutanud sõrmegi, kui ta vallutatud territooriumi ja selle hirmunud inimesed Venemaaga liitis? Kas see tooks rahu? Kas maailm oleks turvalisem? Kas teil oleks turvalisem? Südames teame vastust. Selline ilgus oleks suurim agressiooni võit Euroopas pärast Teist maailmasõda."