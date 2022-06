Esmaspäeval sajab kohati hoovihma

Esmaspäeva öö on muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, pärast südaööd lääne poolt alates sajuhood lakkavad. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 ja 13 kraadi vahel.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub läänest ja loodest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad 12 kraadist 15 kraadini.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab siiski ka hoovihma ning võib olla äikest. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusoe on 16 kraadist saartel kuni 21 kraadini Lõuna-Eestis.

Õhtul on Põhja-Eestis taevas selgem, Lõuna- Eestis muutlikuma pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Tuul on pöördunud põhjakaarde ning puhub kiirusega 3 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Järgnevad päevad pakuvad nii sadu kui ka soojust. Suvine pööripäev toob mitmele poole hoovihma. Kolmapäev peaks mööduma sajuta. Võidupüha ja jaanipäev tulevad mõlemad soojad, paiguti võib siiski olla ka hoovihma. Päevane temperatuur tõuseb reedeks 23 kraadi ümbrusse.