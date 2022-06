Pärnu südalinnas lisandub jõe kaldale uusi ettevõtteid

Kunagine räämas jõekallas ja seal kogunenud pätikambad on unustatud. Aerukujuliste valgustitega ääristatud Jaansoni rajal liigub pidevalt rahvast ja nii pole imestada, et ettevõtluski on pead tõstnud. Eelmisel aastal avas jõekaldal uksed pagariäri ja kohvik Leivakas, mis kolis sinna Tallinna maanteelt.

"Seal ei olnud ligipääsetavust. Siin on hoopis midagi muud. Augustis saab nüüd aasta, esimene talv on üle elatud. Oleme saanud ilusti-kenasti hakkama. Rõõmalt suvele vastu, ega siin ei olegi midagi," rääkis Leivaka omanik Ralf Ramot.

Leivakas ei alustanud üksi, vaid koos restoraniga Kastrul, mis on endale samuti rohkesti austajaid leidnud. Nemadki ei pidanud klientide puudusel talveks uksi sulgema. Sama käib ka veinikohvik Kohvila kohta.

Võrreldes mereäärsete kohvikutega, mis suve lõpul uksed kinni panevad, on jõekallas hoopis midagi muud. Aga Aloha Surf tegutseb mererannas ja juba kolmandat suve ka jõe ääres ja jõel.

"Sel aastal me näeme, et siia on hästi palju tublisid ettevõtjaid tulnud ja meil on tõesti hea meel selle üle, et ilmselt läheb nüüd elu lõplikult käima. Meie tegime siia terve hunniku uusi põnevaid teenuseid. Me oleme teinud siia veesõidukite drive-in'i ehk me ei ole mitte kallast lukku pannud, vaid pigem avanud. Siia saab tulla nii mööda vett, mööda Jaansoni rada – kergliiklusteed – kui ka autoga," rääkis Aloha Surfi omanik Tom Aloha.

Kalatakso omanik Taavi Holter alustas samuti mere äärest ja sai eelmisel talvel kuulsaks jääle rajatud kohvikuga.

"Meil on kalastusreisid, viime inimesi kalale. Võid võtta lihtsalt paadi, millel ei ole lube vaja, lähed ise, sõidad. Me teeme kerge instruktaaži. Või siis minna päikeseloojangut nautima sõprade või perega. Randa jään edasi, aga see on talveperioodil. Kevad, suvi, sügis me tahame ikka jõe ääres olla," ütles Holter.

Sel suvel avab jõe ääres uksed veel mitu ettevõtet. Ehitustöödega on sõna otseses mõttes tuli takus, sest suvi on kohe käes.

Paljudele tegi juba eelmisel aastal rõõmu Augustiunetus, mida korraldati esimest korda jõekaldal ja sel aastal on plaanitakse sama. Ka Pärnust kaugemalgi populaarseks saanud valgusfestival ÖÖvalgel peab plaani sellesse paika kolida.