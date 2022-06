Oluline 20. juunil, kell 05.35:

- Zelenski eeldab Vene rünnakute intensiivistumist;

- Ühendkuningriigi sõjaväejuhi hinnangul peab Ühendkuningriik olema valmis võitlema Venemaaga;

- Ülemraada keelas venekeelse muusika mängimise meedias ja avalikus ruumis;

- Ühendkuningriigi luure andmeil on Vene vägede võitlusmoraal madal;

- Euroopa Liidu kõrge inimõigusametnik on faktiotsingumissioonil Ukrainas.

Zelenski eeldab Vene rünnakute intensiivistumist

Venemaa rünnakud Ukraina vastu muutuvad intensiivsemaks, sest Ukraina ootab Euroopa Liidult ametlikku kandidaatriigi staatust, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Sel nädalal võib oodata Venemaa pahatahtliku tegevuse ägenemist," ütles Zelenski telepöördumises ööl vastu esmaspäeva.

Zelenski sõnul võib oodata Venemaa pahatahtlikke samme mitte ainult Ukraina, vaid ka teiste Euroopa riikide vastu. Zelenski sõnul on Ukraina Venemaa tegevuse ägenemiseks igatahes valmis.

Ühendkuningriigi sõjaväejuhi hinnangul peab Ühendkuningriik olema valmis sõdima Venemaaga

Ühendkuningriigi armee uus juht, kindral söör Patrick Sanders andis käsu sõjaks valmis olla armee kõigile väeosadele ning ka tsiviilteenistujatele.

Sandersi sõnul on sõda Ukrainas esile toonud Ühendkuningriigi armee esmase ülesande olla valmis sõjaks ja selle võitmiseks maismaal. Väejuhi sõnul peavad sõjaks ja Venemaa löömiseks valmis olema ka Ühendkuningriigi liitlased Ida-Euroopas.

Ülemraada keelas Vene muusika mängimise meedias ja avalikus ruumis

Ukraina parlament kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse venekeelse või Venemaa agressiooni toetavate muusikute loodud muusika kasutamine meedias ja avalikus ruumis.

Keeld jääb jõusse senikaua, kui Vene väed Ukraina pinnalt lahkuvad.

Ülemraada kiitis heaks ka seaduseelnõud, millega tühistatakse Venemaa ja Ukraina vaheline teadusliku koostöö lepe ja keelatakse raamatute sissevedu Venemaalt ning Valgevenest.

Ühendkuningriigi luure andmeil on Vene vägede võitlusmoraal madal

Ühendkuningriigi luureandmeist selgub, et Vene väed Ida-Ukrainas on hädas madala võitlusmoraaliga. Luureandmete kohaselt on mitu Vene üksust keeldunud käsku täitmast.

Selle põhjuseks peab Ühendkuningriigi luure juhtimisvigu, sõjastressi, probleeme sõdureile palga maksmisega ning raskeid inimkaotusi. Pealegi pole paljud Vene sõdurid aru saanud, miks seda sõda peetakse.

Euroopa Liidu kõrge inimõigusametnik on Ukrainas faktiotsingumissioonil

Ukrainas korda saadetud sõjakuritegusid uuritakse põhjalikult, ütles EL Inimõiguste eriesindaja Eamon Gilmore, kes viibib parasjagu faktiotsingumissioonil Ukrainas.

Gilmore'i sõnul tuleb kohtu ette tuua mitte ainult sõjakuritegude vahetud kordasaatjad, vaid ka nende ülemad käsuliini tippudeni välja.

Gilmore käis ka Irpini linnas, kus on andmeid sõjakuritegude kordasaatmise kohta sõja kõige varasemas faasis.

Samuti Irpini külastanud Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi sõnul on Vene vägede Irpinis kordasaadetu kujuteldamatu julmus ja arulage vägivald.