Välisturistid reisivad sõjahirmust hoolimata taas Eestisse

Suveperiood toob Eestisse palju välisturiste, sest ühelpoolt on taandunud koroonapandeemia ja teisalt on ka hirm sõja ees hakanud vähenema.

Sõjahirmu tõttu on paljud Ameerika ja Aasia turistid jätnud Eestisse reisimata, ent külastajaid leidub hoopis lähemalt Euroopast. Turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul ollakse külastusnäitajatega rahul.

"Praegu oleks tõesti patt kurta, sest turistid on Eesti taaskord leidnud. Ennekõike teeb meile väga suurt heameelt, et soomlased on tagasi. Ja viimastel kuudel on lätlased teinud üle aastate rekordeid. Selle üle saame ainult rõõmustada," ütles Lepik.

Siiski on sõda Ukrainas mõjutanud sakslasi, kes on muutunud reisimise osas ettevaatlikuks. Lepik ütles, et sõja algusest saadik on turismiarenduskeskus selgitanud, et Eesti on endiselt turvaline riik.

"Eesti ei ole sõjas, Eesti on NATOs-, Eesti on Euroopa Liidu liige – eriti sellist pidime omajagu seletama, et turvatunnet tekitada. Loodame, et nüüd on ikkagi arusaamad selged," lisas Lepik.

Reisibüroo Go Travel partnersuhete juht Age Põder rääkis, et kuigi turisminäitajad on paranemas, siis sõja alguses tühistati grupireise palju.

"Pooled kindlasti. Kui sõda lahti läks, siis tühistamiste laine tuli peale. Aga hea märk on vähemasti see, et nad ikkagi hoiavad kogu aeg tagataskus seda, et ühel päeval me tuleme. Ka Covidi ajal pausile pandud projektid on sahtlist vaikselt välja võetud ja ikkagi töö käib," rääkis Põder.

Liina Maria Lepiku sõnul ollakse alanud suve osas optimistlikud, sest eurooplane on julge reisija, sõjahirm on taandumas ning koroona tõttu ära jäänud reisid tehakse järgi.

"See suvi on selline kättemaksu reisimine – nüüd reisin järgi kõik need aastad, mis mul vahepeal reisimata on jäänud. Näeme, et ka sellised riigid, nagu Hispaania ja Prantsusmaa teevad Eestis kõigi aegade rekordeid," märkis Lepik.